Pellegrini v Bruseli: SR sa naďalej hlási k euroatlantickým hodnotám

Slovenský premiér Peter Pellegrini (vľavo) a generálny tajomník NATO Jens Stoltenbeg počas tlačovej konferencie v sídle NATO v Bruseli 12. apríla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. apríla (TASR) – Štvrtková návšteva predsedu vlády SR Petra Pellegriniho v centrále NATO v Bruseli mala byť podľa jeho slov dôkazom prihlásenia sa novej slovenskej vlády k euroatlantickým hodnotám a princípom. Išlo pritom o Pellegriniho druhú zahraničnú návštevu v úrade, keďže v stredu navštívil Českú republiku. V Bruseli sa stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.povedal Pellegrini na tlačovom brífingu po stretnutí so šéfom NATO.dodal.Fakt, že Slovensko výrazne prispieva do zahraničných misií, privítal i Stoltenberg, pričom ocenil i záväzok krajiny zvýšiť výdavky na obranu. Tento záväzok podľa neho podčiarkla skutočnosť, že okrem Pellegriniho sa s ním vo štvrtok stretol i slovenský minister financií Peter Kažimír. Na stretnutí hovorili aj o témach júlového bruselského summitu NATO, a síce ako posilňovať a modernizovať NATO.Pellegrini na stretnutí so Stoltenbergom potvrdil záväzok Slovenska aj naďalej plniť úlohy v misiách NATO v Afganistane a Iraku. Venovali sa aj novej misii, do ktorej sa slovenskí vojaci zapoja v Lotyšsku., oznámil slovenský premiér. Dodal, že veľa očakáva od nadchádzajúceho summitu NATO.So Stoltenbergom hovorili aj o potrebe posilnenia spolupráce medzi EÚ a NATO, tá však podľa Pellegriniho musí byť vnímanáv rámci Aliancie, nie ako budovanie paralelnej obrannej doktríny či duplicitných aktivít, ktoré sú už zabezpečované v rámci NATO.Pellegrini ďalej uviedol, že SR má veľké očakávania v rámci ďalšieho rozširovania NATO, najmä o krajiny západného Balkánu, pričom je potrené povzbudiť aj ďalšie krajiny, aby sa o členstvo uchádzali.Obaja lídri diskutovali i o posilňovaní kybernetickej bezpečnosti. Pelegrini zdôraznil, že Slovensko má v tejto oblasti expertov, ktorí víťazia v medzinárodných cvičeniach zameraných na simulovanie kybernetických útokov. Slovensko by chcelo do budúcnosti v tejto oblasti disponovať dobrou vybavenosťou a schopnosťami, investovať do nej značné finančné prostriedky a zabezpečiť ochranu kybernetického priestoru sebe i svojim spojencom.Pellegrini pripomenul, že so Stoltenbergom sa opäť stretne v Bratislave v máji na konferencii GLOBSEC.