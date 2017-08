Pellegriniho úradníkom radia pri informatizácii zahraniční experti

Na archívnej snímke podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini počas úvodného príhovoru otvorenia podujatia Jarná ITAPA 2017 v Bratislave. Foto: TASR – Martin Baumann Foto: TASR – Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. augusta (TASR) – Štát musí hovoriť o svojich elektronických službách jazykom, ktorému občan porozumie. Aj to je jedna z vecí, ktorú Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) poradili experti na e-Government Taavi Kotka z Estónska a Liam Maxwell z Veľkej Británie. Ich skúsenosti chce využiť počas dlhodobejšej spolupráce.Kotka a Maxwell boli tento týždeň na dvojdňovej pracovnej návšteve SR.uviedla pre TASR generálna riaditeľka sekcie informatizácie ÚPVII Martina Slabejová.Od Veľkej Británie sa chce úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) učiť v oblasti cloudu, v ktorom dosiahla krajina významné úspechy.priblížila Slabejová.Po vzore Británie plánuje vláda úzko spolupracovať so súkromným sektorom a využívať aj komerčné zdroje. Služby pre štát tam dnes ponúkajú desaťtisíce malých a stredných firiem.vysvetlila Slabejová.Maxwell poukázal na viacero prekážok, ktorým musela britská vláda pri elektronizácii verejnej správy čeliť. Problémom boli zastarané technológie, nezáujem ľudí o prácu pre štát aj bezpečnosť. Zmeniť museli tiež spôsob obstarávania, v ktorom veľké firmy získavali drahé zákazky. Po novom sú zmluvy jednoduchšie a uzatvárajú sa s menšími spoločnosťami.S vyvinutými nástrojmi a manuálmi sa chce Maxwell podeliť aj so slovenským úradom.objasnil.Estónsko označila Slabejová za lídra v informatizácii a hoci je menšie ako Slovensko, možno po ňom zopakovať procesy pri zavádzaní elektronických služieb. Kotka, ktorý je považovaný za otca estónskej informatizácie, vníma ako najväčší úspech to, že dnes tam už prakticky neexistujú papierové služby a celý život občana funguje „digitálne“.zdôraznil.poznamenala Slabejová.Slovensko to podľa nej riešilo vlani, keď zavádzalo elektronické občianske preukazy s čipom pre štatutárov.konštatovala šéfka informatizácie na ÚPVII.Zároveň tvrdí, že elektronické služby štátu musia byť intuitívne, musia fungovať a byť bezpečné. V legislatívnom procese je novela zákona o e-Governmente, ktorá by mala na budúci rok priniesť okrem iného možnosť platby za tieto služby kartou.