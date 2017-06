Pellegrino sa stal novým trénerom FC Southampton

Ilustračná snímka, tím FC Southampton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. júna (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu FC Southampton menovalo na post hlavného trénera Mauricia Pellegrina. So 45-ročným Argentínčanom podpísal účastník Premier League trojročnú zmluvu.Pellegrino na poste vymenil Francúza Claudea Puela. Ten priviedol "svätcov" do finále Ligového pohára vo Wembley, ale v Premiership s nimi obsadil neuspokojivú ôsmu priečku.Pellegrino naposledy viedol španielsky Alaves. Dostal sa s ním do finále Copa del Rey, kde jeho tím prehral s FC Barcelona. V La Lige skončili jeho zverenci na 9. miestecitovala agentúra AP slová vicepredsedu Lesa Reeda.