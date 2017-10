Peňazí nie je nikdy dosť, tvrdí Á. Érsek

Na snímke člen predsedníctva Most-Híd a minister dopravy Árpád Érsek. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. októbra (TASR) - Rezort dopravy nemá podľa ministra Árpáda Érseka (Most-Híd) znížené finančné prostriedky v návrhu rozpočtu na budúci rok oproti súčasnému roku.uviedol šéf rezortu dopravy po dnešnom rokovaní vlády.Kabinet na dnešnom zasadnutí odsúhlasil návrh rozpočtu na budúci rok z dielne ministerstva financií. Na základe neho by malo ministerstvo dopravy v roku 2018 hospodáriť so sumou 1,18 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 to znamená zníženie o 974 miliónov eur, teda o 45,3 %. Aj podľa rezortu financií súvisí tento pokles výdavkov pre ministerstvo dopravy s aktualizáciou čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.konštatoval Érsek. V niektorých článkoch rozpočtu boli podľa neho financie pre ministerstvo dopravy o niečo znížené, niekde boli zvýšené.dodal.Navyše však podľa neho ministerstvo dostalo 64 miliónov eur, ktoré pôjdu na plnenie programového vyhlásenia vlády.uviedol.Čo sa týka zámeru koaličnej strany SNS na vytvorenie národného leteckého a národného lodného dopravcu, to podľa Érseka ešte nebude téma budúceho roku. Najprv musí spraviť štúdie uskutočniteľnosti na takýchto dopravcov, čo je v pláne roku 2018. A až tieto štúdie podľa ministra ukážu, či sú takéto plány reálne alebo nie.