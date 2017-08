Pence kritizoval správu o tom, že chystá kandidatúru na prezidenta USA

Mike Pence, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. augusta (TASR)

Washington 7. augusta (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence sa ohradil proti správe tvrdiacej, že sa pripravuje na možnú prezidentskú kandidatúru v roku 2020 v prípade, ak sa prezident Donald Trump nebude znova uchádzať o funkciu.Pence vo vyhlásení zverejnenom Bielym domom uviedol, že nedeľňajší článok denníka New York Times (NYT). Dodal, žeOficiálne popretie mediálnej správy viceprezidentom je neobvyklé, konštatuje agentúra AP. Pence vo svojom stanovisku tiež uviedol, že jeho tím budeNYT vo svojom článku píše o aktivitách viacerých republikánov zameraných už na voľby 2020, ktoré označuje za. Poukazuje na politickú agendu Pencea a jeho aktívne získavanie finančných prostriedkov, aj keď tiež uvádza, že Pence by podľa nemenovaných spolupracovníkov kandidoval len v prípade, ak by tak neurobil Trump. Ten dosiaľ nenaznačil, že sa nebude uchádzať o druhé funkčné obdobie.Poradkyňa Bieleho domu Kellyanne Conwayová podobne správu odmietla, keď uviedla, že Pence sa pripravuje uchádzať sav roku 2020.Hovorkyňa New York Times Danielle Rhoadesová v reakcii uviedla, že denník je presvedčený o presnosti svojho spravodajstva a