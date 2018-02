Pence pricestoval do Japonska, s Abem bude rokovať o Severnej Kórei

Na archívnej snímke Mike Pence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 6. februára (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence pricestoval v utorok do Japonska, kde bude s tamojším premiérom Šinzóom Abem rokovať o severokórejskej jadrovej hrozbe, hoci v uplynulom období došlo na Kórejskom polostrove k určitému zmierneniu napätia. Informovala o tom agentúra DPA.Pence na tlačovej konferencii počas medzipristátia na Aljaške nevylúčil možnosť stretnutia so severokórejskými predstaviteľmi v Južnej Kórei, kde sa následne zúčastní na piatkovom otváracom ceremoniáli zimných olympijských hier v Pjongčangu.uviedol Pence, ktorý bude s Abem podľa všeobecného očakávania hovoriť aj o bilaterálnych obchodných vzťahoch.Obaja politici by sa podľa konštatovania japonských médií mali zhodnúť na tom, že Spojené štáty a Južná Kórea uskutočnia po skončení olympijských hier spoločné vojenské cvičenia v plánovanom rozsahu. V Južnej Kórei sa Pence a Abe zídu s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom.Pchjongjang vyslal svojich atlétov a činiteľov na olympijské hry po tom, ako severokórejský vodca Kim Čong-un ponúkol počas novoročného prejavu v ojedinelom geste olivovú ratolesť Soulu.Americký prezident Donald Trump a japonský premiér Šinzó Abe vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby maximalizovalo nátlak na Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) a prinútilo Pchjongjang vzdať sa svojho vojenského programu zameraného na vývoj jadrových zbraní a balistických striel.Trump vo svojej minulotýždňovej správe o stave Únie upozornil, žeo nadobudnutie balistických striel s jadrovými hlavicami by mohli už čoskoro ohroziť USA.povedal šéf Bieleho domu.