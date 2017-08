Pence tvrdí, že Trump čoskoro podpíše zákon o sankciách voči Rusku

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump (uprostred), viceprezident Mike Pence (vpravo) a Betsy DeVosová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tbilisi 1. augusta (TASR/AP) - Americký prezident Donald Trump podpíše zákon rozširujúci sankcie voči Rusku "veľmi skoro". Viceprezident USA Mike Pence to dnes povedal novinárom počas návštevy v gruzínskej metropole Tbilisi.uviedol Pence na tlačovej konferencii s gruzínskym premiérom Giorgim Kvirikašvilim, ako to vyplýva zo zvukovej nahrávky zverejnenej na webovej stránke Bieleho domu.vyhlásil americký viceprezident.Rusko a Gruzínsko viedli v roku 2008 krátku vojnu o dva gruzínske regióny, ktoré vyhlásili nezávislosť. Konflikt má paralely v súčasnom dianí na východe Ukrajiny, kde proruskí separatisti bojujú proti vládnym silám.povedal Pence a vyjadril nádej, že Gruzínsko "jedného dňa" vstúpi do NATO.citovala Pencea agentúra DPA.Viceprezident tiež objasnil, že Trumpova vláda mala spočiatku obavy, že jej zákon o sankciách voči Rusku neposkytne "tradičnú flexibilitu" pri vedení zahraničnej politiky.dodal Pence s nádejou, že uvedené sankcie povedú k mierovejšiemu svetu.