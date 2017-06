Penguins obhájili Stanleyho pohár, najužitočnejším hráčom Crosby

Sidney Crosby z tímu Pittsburgh Penguins oslavuje zisk Stanleyho pohára po víťaznom zápase proti Nashville Predators, 11. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

šiesty zápas finálovej série play off NHL (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/



NASHVILLE PREDATORS - PITTSBURGH PENGUINS 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)



Góly: 59. Hörnqvist (Schultz, Kunitz), 60. Hagelin (Dumoulin). Rozhodcovia: O'Halloran, Pollock – Heyer, Kovachik, vylúčenia: 0:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 17.271 divákov.



Nashville: Rinne - Subban, Ekholm, Irwin, Josi, Weber, Ellis - Aberg, Sissons, Forsberg - Neal, Fisher, Arvidsson - Smith, Järnkrok, Watson - C. Wilson, Gaudreau, McLeod



Pittsburgh: Murray - Hainsey, Dumoulin, Daley, Cole, Schultz, Määttä - Sheary, Crosby, Guentzel - Kessel, Malkin, S. Wilson - Rust, Cullen, Kunitz - Hörnqvist, Rowney, Hagelin



/konečný stav série: 2:4, Pittsburgh získal Stanleyho pohár/

Zoznam víťazov Stanleyho pohára - počet titulov v NHL (iba aktívne tímy):



24 - Montreal Canadiens



13 - Toronto Maple Leafs



11 - Detroit Red Wings



6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks



5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins



4 - New York Islanders, New York Rangers



3 - New Jersey Devils



2 - Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers



1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Tampa Bay Lightning

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nashville 12. júna (TASR) - Hokejisti Pittsburghu Penguins úspešne obhájili zisk Stanleyho pohára. V šiestom súboji finále play off NHL 2016/2017 zvíťazili v noci na pondelok na ľade Nashvillu Predators 2:0 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Rozhodujúci gól strelil v čase 58:25 Patric Hörnqvist, v úplnom závere pridal poistku do prázdnej bránky ďalší švésky útočník v službách "tučniakov" Carl Hagelin.Penguins sa stali po 19 rokoch prvým tímom zámorskej profiligy, ktorý dokázal obhájiť titul. Pred nimi sa to naposledy podarilo Detroitu, ktorý vybojoval pohár v rokoch 1997 a 1998. "Toto bol náš cieľ od začiatku sezóny. Vedeli sme, že to dlho nikto nedokázal. Že sa nám to podarilo dosiahnuť, je niečo skvelé," povedal kapitán Pittsburghu Sidney Crosby."Tučniaci" získali už piatu trofej v klubovej histórii, slávny strieborný grál dvíhali nad hlavy aj v rokoch 1991, 1992, 2009 a 2016. Vo všetkých piatich prípadoch vybojovali pohár na klzisku súpera.vyznal sa v prvej televíznej reakcii Hagelin.Najužitočnejším hráčom play off sa rovnako ako vlani stal Crosby, ktorý sa tak môže opäť tešiť zo zisku prestížnej Conn Smythe Trophy. Ako kapitán mal znovu tú česť zdvihnúť ako prvý nad hlavu uctievaný pohár, vo svojej kariére ho získal celkovo už tretíkrát. Následne trofej odovzdal Ronovi Hainseymu, ktorý prišiel do Pittsburghu pred uzávierkou výmien z Caroliny. Skúsený obranca odohral 907 zápasov základnej časti, kým v apríli prvýkrát nastúpil na prvý duel v play off. Ako tretí si siahol na pohár 40-ročný center Matt Cullen, ktorý pravdepodobne ukončí kariéru.tešil sa Crosby. Jeho tím sa v tretej tretine ubránil 32-sekundovej presilovke Nashvillu o dvoch hráčov, čo sa ukázal byť jeden z kľúčových momentov zápasu.citovala Crosbyho stanica NBC Sports.Veľkou oporou Penguins bol vo finále brankár Matt Murray, ktorý zakončil sezónu dvoma čistými kontami. Stal sa prvým brankárom, ktorý získal vo svojich prvých dvoch sezónách v NHL dva Stanley Cupy. Má pritom iba 23 rokov.Predators napokon nastúpili aj s obrancom Ellisom, hoci sa špekulovalo, že by mohol duel vynechať pre zranenie. Tréner domácich Laviolette napriek tomu jednu zmenu v zostave oproti piatemu zápasu urobil, na krídle štvrtého útoku nahradil Zolnierczyka McLeod.Šieste finále sa začalo v úžasnom tempe, tímy nijako netaktizovali a diváci tak mohli sledovať parádne ofenzívne divadlo. Najväčšiu šancu mal v prvej dvadsaťminútovke Neal, brankár Pittsburghu Murray lapačkou zázračne kryl jeho dorážku po otočke Fishera. Napriek viacerým nebezpečným výpadom na oboch stranách zostával stav 0:0 nemenný a prvýkrát vo finálovej sérii sa tak stalo, že v jednej tretine nepadol gól.Na začiatku druhej časti prišiel kontroverzný moment. Sissons dopravil odrazený puk do siete, ale rozhodcovia už tesne predtým odpískali prerušenie hry, hoci Murray ho nemal po strele Forsberga vôbec pod kontrolou. Domáci sa cítili ukrivdení, z tempa ich to ale nevyviedlo. V polovici stretnutia musel Murray vytasiť dva skvelé zákroky - najprv zmaril šancu Smithovi a vzápätí ustál aj nájazd Sissonsa. V 33. min. zastavil efektným semaforom i strelu Arvidssona z medzikružia. Pittsburgh sa tiež nenechal zahanbiť, v 34. min. Crosby vyzval k skórovaniu Guentzela, ale toho stačila v poslednej chvíli zblokovať domáca defenzíva. Vo vyrovnanom súboji sa skóre stále nemenilo a čakalo sa na osudnú chybu.V 47. min. Crosby ponúkol ďalší puk ako na tácni obrancovi Coleovi, ktorý si nakorčuľoval z druhej vlny a mieril medzi betón a lapačku Rinneho, fínsky brankár však "predátorov" podržal. Nashville v treťom dejstve dostal možnosť hrať presilovku o dvoch hráčov, skúšal to v nej od modrej čiary Josi, Murray bol ale pozorný. Dráma v Bridgestone Aréne gradovala. V 56. min. neúspešne skúšal spoza bránky zasunúť puk za Murrayho chrbát Arvidsson. Kľúčový moment prišiel 95 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Po strele Schultza sa puk odrazil od zadného mantinelu po bočnej sieťke ku ľavej žŕdke, kde Hörnqvist z nulového uhla poslal puk na bránku a ten sa sa od Rinneho chrbta odrazil do siete - 0:1.Tréner Nashvillu Laviolette si vyžiadal preskúmanie situácie na videu, reklamoval, že švédsky útočník bránil Rinnemu v bránkovisku, ale s protestom neuspel. Penguins zasadili súperovi rozhodujúci úder, domácim už k vyrovnaniu nepomohla ani záverečná hra bez brankára. Naopak, v nej spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky Hagelin. Po záverečnej siréne sa tak mohli v hale spustiť majstrovské oslavy "tučniakov".