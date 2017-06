Penguins vládnu NHL, Lemieux velebí Crosbyho, Murray do histórie

Na snímke kapitán Pittsburghu Penguins Sidney Crosby (vpravo) a jeho spoluhráč Jevgenij Malkin bozkávajú Stanleyho pohár po 6. zápase finále play off zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators - Pittsburgh Penguins v Nashville 11. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nashville 12. júna (TASR) - Zámorská NHL nemení svojho kráľa, na hokejovom tróne zostáva Pittsburgh. Penguins dokázali vo finálovej sérii zdolať v šiestich súbojoch prekvapenie sezóny Nashville a ako prvý tím modernej histórie obhájili Stanleyho pohár. V čase platových stropov, keď majú všetky kluby v princípe rovnaké finančné možnosti a liga sa teší nesmiernej vyrovnanosti, je to úctyhodný počin.O Penguins sa môže hovoriť ako o úspešnej hokejovej dynastii. Počiatky jej rozkvetu treba hľadať v roku 2005, keď si vtedy trápiaci sa "tučniaci" vybrali v drafte z prvého miesta Sidneyho Crosbyho. Spolu s ním klub draftoval aj brankára Marca-Andreho Fleuryho, obrancu Krisa Letanga či ruského centra Jevgenija Malkina. Toto kvarteto spoločne s útočníkom Christom Kunitzom vytvorilo jadro tímu, ktoré stálo pri všetkých troch tituloch pennsylvánskeho klubu v rokoch 2009, 2016 a 2017. Aj v sezónach, keď Penguins nevystúpili na vrchol, sa vždy dokázali držať medzi favoritmi a nikdy nechýbali v play off. Uplynulé dva majstrovské kádre vyskladal generálny manažér Jim Rutherford, ktorý na rozdiel od svojho predchodcu Raya Shera zvolil cestu omladzovania tímu. Už vlani zapracoval do mužstva mladíkov Conora Shearyho, Bryana Rusta a najmä brankára Matta Murraya, ktorý mal ako nováčik významný podiel na zisku trofeje. Tento rok zlatú jazdu zopakoval, hoci ku konečnému úspechu sa dostal okľukou, pred play off sa totiž zranil a príležitosť dostal až po treťom zápase série finále Východnej konferencie s Ottawou, keď nahradil Fleuryho. Sezónu zakončil štýlovo dvoma nulami. V piatom súboji pri drvivej výhre 6:0 chytil Murray všetkých 24 striel súpera, v šiestom dueli prispel k triumfu 2:0 na ľade Predators 27 úspešnými zákrokmi. Gól neinkasoval dlhých 146 minút a 52 sekúnd.vyznal sa Murray.Dvadsaťtriročný Kanaďan sa stal prvým brankárom profiligovej histórie, ktorý vo svojich prvých dvoch sezónach v NHL získal dvakrát Stanleyho pohár. Od ročníka 1967/68, keď sa liga rozšírila na 12 tímov, dokázal ako prvý nováčik vychytať vo finálovej sérii dva shutouty.povedal Murray. Svojimi výkonmi dal jasnú odpoveď na otázku, koho z dvojice Fleury - Murray si Penguins uchránia pred blížiacim sa rozširovacím draftom. To, že Fleury stratil počas play off post jednotky a zápasy sledoval zo striedačky, zobral skúsený brankár profesionálne. Svojimi radami pomáhal Murraymu v rozhodujúcich finálových bitkách a pri majstrovských oslavách na ľade symbolicky odovzdal pohár svojmu mladšiemu kolegovi.priznal Murray, ktorý nazval Fleuryho mentorom a špeciálnou osobnosťou.Úspech Penguins je o to výnimočnejší, že si mužstvo muselo poradiť bez svojho elitného beka. Kris Letang sa zranil v polovici základnej časti a chýbal celé play off. Rutherford zareagoval na jeho zranenie a ešte pred uzávierkou výmen stihol priviesť do tímu skúsených obrancov Marka Streita a Rona Hainseyho, pričom najmä druhý menovaný skvele zapadol do mužstva. Hoci v zadných radoch "tučniakov" chýbala výrazná persóna, celkovo pôsobili kompaktne a vyvarovali sa väčším chybám. Útoku velili najmä Malkin, Phil Kessel a, samozrejme, Crosby. "Sid The Kid" priviedol mužstvo k trom titulom od roku 2009 ako kapitán, pri uplynulých dvoch získal aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off, i keď treba povedať, že na trofej bolo viac horúcich kandidátov. Vlani Crosbyho uprednostnili pred Philom Kesselom, tento rok pred Jevgenijom Malkinom, ktorý získal o bod viac ako jeho kanadský spoluhráč a vyhral produktivitu play off. Kapitánov vplyv bol viditeľný najmä vo finálovej sérii, za vyrovnaného stavu 2:2 dosiahol v piatom dueli tri asistencie a potiahol mužstvo k výhre 6:0.Crosby rozšíril svoju zbierku úspechov. Dvojnásobný olympijský šampión, majster sveta z Prahy 2015 a teda aj člen Triple Gold Clubu získal trikrát Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča NHL podľa hráčskej asociácie a dvakrát Hart Memorial Trophy (MVP) pre najužitočnejšieho hráča NHL i Art Ross Trophy pre víťaza kanadského bodovania. V tejto sezóne si druhýkrát v kariére vystrieľal aj Maurice Richard Trophy pre najlepšieho kanoniera ligy, v roku 2010 dostal Mark Messier Award pre vodcovskú osobnosť súťaže. V septembri začal sezónu triumfom s kanadskou reprezentáciou na Svetovom pohári.vyslovil sa Crosby. Jeho prínos ocenil aj tréner Mike Sullivan.uviedol na adresu kapitána Sullivan, ktorý sa stal prvým americkým koučom s dvoma titulmi v NHL.Penguins získali celkovo piatu trofej v klubovej histórii. Prvé dve vybojovali v rokoch 1991 a 1992, keď tím ťahali legendárni Mario Lemieux a Jaromír Jágr. Súčasný majiteľ klubu Lemieux nechýbal v noci na ľade pri majstrovských oslavách a takisto vyzdvihol Crosbyho zásluhu na tohtoročnom triumfe.citovala Lemieuxa agentúra AP."Tučniaci" môžu znovu oslavovať, pravá víťazná party nastane až po príchode do Pittsburghu, keď sa o radosť podelia so svojimi fanúšikmi v uliciach mesta.dodal autor víťazného gólu zo šiesteho finále Patric Hörnqvist.