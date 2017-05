Peniaze na protipovodňové opatrenia možno využívať efektívnejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 13. mája (TASR) - Peniaze na protipovodňovú ochranu by sa dali na Slovensku využívať aj efektívnejšie, ukázala revízia výdavkov na životné prostredie. Prioritizácia projektov sa podľa priebežnej správy z revízie v praxi nie vždy uplatňuje. Platí však, že predchádzať povodniam je nákladovo efektívnejšie ako odstraňovať následky po katastrofe.konštatuje sa v priebežnej správe.Vo všeobecnosti boli podľa revízie podporené projekty na územiach s vyšším počtom povodní. V minulosti však chýbali nástroje na lepšiu identifikáciu problematických oblastí, preto smerovali finančné prostriedky aj do oblastí s nižším výskytom povodní.poukazuje sa v materiáli.Menej adresne sa využívali najmä peniaze z Environmentálneho fondu.priblížila správa.Revízia výdavkov na životné prostredie, ktorá je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze, odhalila, že Slovensku sa darí znižovať emisie skleníkových plynov, nevie si však dobre poradiť s odpadmi ani odpadovými vodami, povodňami či kvalitou ovzdušia. Výdavky na túto oblasť predstavujú 0,6 percenta HDP, čo je porovnateľné s Českom, Maďarskom a Poľskom. Významnú časť tvoria eurofondy. Analytici by teraz do konca júna mali navrhnúť opatrenia, ktoré by priniesli efektívnejšie využívanie peňazí.