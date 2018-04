Penta v roku 2017 expandovala na zahraničné trhy a ďalej rastie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. apríla (TASR) – Penta Investments výrazne rastie, jej hospodárske výsledky za rok 2017 sú druhé najlepšie v histórii spoločnosti. Minulý rok uzavrela investičná skupina so ziskom 236 miliónov eur, pričom celkové aktíva jej portfóliových spoločností vzrástli o 6 % na viac ako 9 miliárd eur. Ako informoval hovorca Penta Investments Gabriel Tóth, zisk generovali najmä stávková spoločnosť Fortuna, sieť lekární Dr. Max, Prima banka, Privatbanka a za pozitívnymi výsledkami stoja aj developerské aktivity Penta Real Estate.Rok 2017 bol pre Pentu predovšetkým v znamení expanzie kľúčových spoločností na zahraničné trhy. Dr. Max vstúpil do Rumunska, Srbska a Talianska. Najväčšiu investíciu Penty od jej vzniku predstavuje rozhodnutie o akvizícii rumunskej A&D Pharma. Do Fortuna Entertainment Group bola v Rumunsku, Chorvátsku a Španielsku integrovaná spoločnosť Hattrick Sports Group. Zároveň sa postupnou maximalizáciou podielov vo Fortune začala príprava na jej stiahnutie z pražskej a varšavskej burzy."Prínos nových akvizícií sa ukáže až v tohtoročných výsledkoch, ale je isté, že expanzia na zahraničné trhy je najdôležitejšou súčasťou stratégie rastu Penty. Nestrácame investičný apetít, chystáme sa ísť až za hranice Európy," priblížil Marek Dospiva, partner v Penta Investments.V minulom roku pokračovali aj ďalšie investície Penty do existujúcich platforiem. Skupina otvorila Nemocnicu novej generácie v Michalovciach, v Česku rozšírila portfólio o nemocnice Ostrov, Sokolov a Sušice, v Poľsku o nemocnicu so sieťou ambulancií v Poznani. Aero pokračovalo s vývojom lietadla L39 NG a podľa Tótha už začalo s prípravou jeho výroby. Dodal, že rástlo trhové postavenie Prima banky a jedným z dôvodov je dokončenie spojenia so Sberbank.Penta v oblasti realít začala s výstavbou projektu Sky Park v Bratislave a projektu Churchill Square v Prahe. Vo varšavskej štvrti Mokotow dokončila Penta Real Estate realitný projekt kancelárie D48.