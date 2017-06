Pentagón ešte nerozhodol, koľko ďalších vojakov vyšle do Afganistanu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. júna (TASR) - Americké ministerstvo obrany (Pentagón) ešte nerozhodlo, o aký počet príslušníkov ozbrojených síl zvýši svoje nasadenie v Afganistane. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie Pentagónu.Vyhlásenie ministerstva obrany prišlo v čase, keď sa objavili špekulácie, že minister obrany James Mattis už rozhodol o počte dodatočných vojakov, ktorí by mali v Afganistane pomôcť vyriešiť patovú situáciu, ktorá nastala v boji s militantným hnutím Taliban.Na otázku agentúry Reuters, či Mattis rozhodol, že USA posilnia svoj kontingent v Afganistane o 4000 vojakov, ako uviedla agentúra AP, hovorca Pentagónu Jeff Davis povedal:Americký prezident Donald Trump udelil Mattisovi právomoc stanoviť počet vojakov na vyslanie do Afganistanu, kde USA už nemajú dostatok síl, aby pomohli miestnej armáde v boji proti Talibanu. Výzvy na početnejšiu prítomnosť USA v Afganistane podnietila aj rastúca hrozba tzv. Islamského štátu, ktorý už viackrát zaútočil v hlavnom meste Kábul.Podľa nemenovaného predstaviteľa Trumpovej administratívy bude väčšina vyslaných amerických vojakov poskytovať výcvik a poradenstvo afganským silám. Menšia časť by mala pôsobiť v operáciách proti Talibanu a Islamskému štátu.Ešte v roku 2009 vtedajší prezident USA Barack Obama vyslal do Afganistanu 30.000 dodatočných vojakov, čím ich celkový počet dosiahol 100.000. Potom však nariadil stiahnutie armády. Dnes majú USA v Afganistane zhruba 8400 vojakov.