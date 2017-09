Pentagón informoval o zabití troch expertov islamistov na drony

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. septembra (TASR) - Americká armáda zabila troch mužov zohrávajúcich kľúčovú úlohu v programe vývoja, výroby a upravovania dronov pre potreby džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). S odvolaním sa na štvrtkové oznámenie Pentagónu o tom informovala agentúra AP.Odborníci IS na drony mali prísť o život v polovici septembra pri amerických leteckých útokoch v Sýrii, povedal americký plukovník Ryan Dillon, hovorca Spojenými štátmi vedenej koalície v Bagdade.Dvaja zo zabitých mali na zodpovednosti výrobu a úpravu komerčne vyrábaných dronov, vysvetlil Dillon. Tretí muž bol vývojárom dronov pre IS. O život prišiel vo svojej výskumnej dielni v Sýrii, ktorá sa stala terčom amerického náletu.