PENTAGON:Letecké útoky koalície na Dáiš zabili najmenej 352 civilistov

Iračania po bombovom útoku v oslobodenej časti Mósulu. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 30. apríla (TASR) - Najmenej 352 civilistov bolo zabitých pri Američanmi vedených leteckých útokoch koalície na Islamský štát v Iraku a Sýrii od začiatku operácie v roku 2014. Oznámilo to dnes americké ministerstvo obrany. Uviedlo, že od novembra 2016 do marca tohto roku prišlo pri náletoch o život 45 civilistov - zväčša v irackom meste Mósul a jeho okolí.Pentagon v dnešnom vyhlásení konštatoval, že v každom jednom incidente, napriek tomu nálety vyústili vcivilných životov.Aktivisti a pozorovateľské skupiny hovoria o oveľa vyššom čísle - podľa Airways zahynulo pri koaličných náletoch vyše 3000 civilistov.citovala z vyhlásenia Pentagonu agentúra Reuters.USA zaútočili na Islamský štát v auguste 2014, keď sa zmocnil Mósulu a rozsiahlych území na severe a západe Iraku.x x xNáčelník generálneho štábu irackej armády, generálplukovník Othman al-Ghanní očakáva, že bitka o Mósul sa skončídovtedy z neho vyženú Islamský štát, a to napriek odporu militantov v husto zaľudnenej štvrti Starého mesta. Citoval ho dnes štátny denník as-Sabah.Spojenými štátmi vedená koalícia poskytuje od októbra 2016 leteckú a pozemnú podporu irackej ofenzíve na Mósul, najväčšie mesto severného Iraku, ktorý padol do rúk sunnitským extrémistom v júni 2014.OSN sa domnieva, že v západnej časti Mósulu kontrolovanej militantmi sa nachádza do pol milióna ľudí, 400.000 z nich v Starom meste. Majú málo vody a jedla a žiaden prístup do nemocnice.