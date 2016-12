PENTAGÓN: Pri koaličnom nálete v Sýrii zahynul jeden z veliteľov IS

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Damask 29. decembra (TASR) - Pri nedávnom nálete na severe Sýrie, ktorý podnikla medzinárodná koalícia pod velením Spojených štátov, zahynul ďalší z veliteľov džihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Oznámilo to dnes americké ministerstvo obrany.Abú Džandal Kuwajtí podľa Pentagónu prišiel o život v pondelok pri zásahu neďaleko priehrady Tabka v severnej Sýrii. Bol členom vojenskej rady IS a zohral tiež úlohu pri bojoch o starobylé mesto Palmýra, ktorého sa táto skupina v novembri opäť zmocnila.Veliteľ Kuwajtí operoval v meste Rakka, ktoré sa považuje za hlavné mesto IS v Sýrii, píše sa ďalej v správe Pentagónu. Do oblasti mesta Tabka, 40 kilometrov západne od Rakky, ho vyslali, aby tam pomohol pri bojoch proti jednotkám Demokratických síl Sýrie pod vedením Kurdov.Demokratické sily Sýrie spoločne s kurdskými Oddielmi ľudovej sebaobrany začali v novembri s leteckou podporou medzinárodnej koalície ťaženie na Rakku.