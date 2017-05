Pentagón: Pri marcovom nálete v Mósule zahynulo vyše 100 civilistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mósul 25. mája (TASR) - Vyše 100 civilistov zahynulo pri marcovom americkom nálete na iracké mesto Mósul, oznámil dnes Pentagón na základe výsledkov vyšetrovania.Pentagón ďalej uviedol, že bomba zhodená 17. marca americkým lietadlom zasiahla v Mósule - irackej bašte teroristickej skupiny Islamský štát (IS) - viacpodlažnú budovu.Vedúci vyšetrovania, brigádny generál amerických vzdušných síl Matthew Isler, podľa agentúry AP počas telefonického brífingu v Pentagóne novinárom povedal, že cieľom vyše 220 kilogramov vážiacej bomby mali byť dvaja ostreľovači IS, ktorí predstavovali hrozbu pre iracké protiteroristické jednotky.Zhodená bomba podľa Islera aktivovala výbušniny, ktoré na spodných podlažiach betónovej budovy nastražili militanti IS. Po explózii sa budova zrútila, pričom zahynulo vyše 100 civilistov. Isler povedal, že iracké ani americké sily nevedeli, že v budove sú civilisti a výbušniny.Isler konštatoval, že priamo v budove zahynulo 101 civilistov, ďalší štyria v neďalekej budove a 36 je stále nezvestných. Ide o približne štvrtinu všetkých civilných úmrtí spojených s leteckými útokmi USA od začiatku amerických náletov v roku 2014.