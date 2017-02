Pentagón si chce prenajať priestory v Trump Tower

TRUMP TOWER, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. februára (TASR) - Ministerstvo obrany USA si chce prenajať priestory v newyorskom mrakodrape prezidenta Donalda Trumpa, informovala dnes televízia Fox News.Záujem o prenájom priestorov v 58-poschodovom vežiaku Trump Tower v centre Manhattanu už v utorok avizoval hovorca Pentagónu James Brindle. Podľa jeho slov by v nich mali umiestniťza účelom podpory prezidenta USA priamo v jeho newyorskej rezidencii.Brindle zdôraznil, že by nemalo ísť o veľké priestory. V komplexe Trump Tower už pôsobí tím Tajnej služby Spojených štátov (USSS), ktorá chráni amerického prezidenta a jeho rodinu.Donald Trump sa po januárovom uvedení do prezidentského úradu presídlil do washingtonského Bieleho domu. V budove Trump Tower však stále býva jeho manželka Melania so synom Barronom.Informácia o zamýšľanom prenájme podľa nej vyvoláva otázky etického charakteru.povedal pre denník Washington Post Richard Painter, bývalý poradca prezidenta Georgea W. Busha.Prenájom celého poschodia v Trump Toweri môže podľa neoficiálnych informácií stáť až 1,5 milióna dolárov ročne.