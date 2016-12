Pentatonix po druhý raz dobyli albumový Billboard

Pentatonix

Podarilo sa im to s vianočnou novinkou A Pentatonix Christmas (2016).BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Americká a cappella formácia Pentatonix debutuje so svojou vianočnou štúdiovkou A Pentatonix Christmas (2016) na vrchole amerického albumového rebríčka Billboard 200.Pre päťčlennú skupinu je to druhé prvenstvo v tomto rebríčku, ktorý dobyla aj s predchádzajúcim eponymným albumom z roku 2015. Z novinky A Pentatonix Christmas sa v prvom týždni od uvedenia na trh predalo v USA celkovo 206-tisíc kópií. Po piatich rokoch sa tak na prvej priečke umiestnila vianočná nahrávka. Predtým to bol album Christmas (2011) kanadského speváka Michaela Bublého.Formáciavznikla v roku 2011 v texaskom Arlingtone. Jej členmi sú Kirstin Maldonado, Scott Hoying, Mitchell Grassi, Avi Kaplan a Kevin Olusola. Debutovali v roku 2012 EP nahrávkou PTX, Volume 1, na ktorú v tom istom roku nadviazali vianočnou nahrávkou PTXmas.Nasledovali PTX, Vol. II EP (2013), kompilácia PTX, Vols. 1 & 2 (2014), štúdiovka PTX (2014), PTX, Vol. III EP (2014), album That's Christmas To Me (2014), vlaňajšia eponymná štúdiovka a spomínaný album A Pentatonix Christmas. Na konte majú dve Grammy, dve YouTube Music Awards a po jednej Streamy Award a Shorty Award.Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.