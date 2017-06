Pepe po sezóne skončí v Reale Madrid

Výmena názorov medzi futbalistom Realu Madrid Pepem a hráčom Barcelony Lionelom Messim počas futbalového zápasu španielskej La Ligy. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 6. júna (TASR) - Portugalský futbalový obranca Pepe už nebude pokračovať v kariére v drese Realu Madrid, za ktorý hral od roku 2007.Tridsaťštyriročný stopér bol kľúčovým hráčom madridskej defenzívy uplynulých desať sezón. Teraz však oznámil, že jeho anabáza v kráľovskom klube sa skončila.povedal pre španielske rádio COPE.Brazílsky rodák, celým menom Képler Laveran Lima Ferreira, odohral za Real dokopy 334 zápasov a dal 15 gólov, s klubom získal 15 trofejí. Medzi nimi tri triumfy v Lige majstrov, tri ligové tituly, dvakrát Kráľovský pohár, španielsky Superpohár a MS klubov, raz i európsky Superpohár.Až do sezóny 2016/17 bol stálym hráčom základnej jedenástky, no vplyvom zranení a preferencií nového trénera Zinedine Zidaneho, ktorý uprednostňoval Raphaela Varaneho a Nacha Fernandeza, z nej vypadol a nastúpil len na 18 duelov.uviedol.Zidane uplynulý víkend priviedol Real k obhajobe prestížnej LM, za čo získal obdiv celého futbalového sveta, no Pepe uprednostňuje jeho predchodcu Rafaela Beniteza.Pepemu, ktorý vlani v lete vyhral s Portugalskom titul majstra Európy, vyprší kontrakt 30. júna. Záujem o jeho služby už prejavili Paríž Saint-Germain i AC Miláno, v hre je údajne aj minimálne jeden záujemca z Anglicka.Pepe sa počas celej kariéry prezentoval na ihrisku ako nekompromisný a tvrdý obranca, no jeho obraz poznačili viaceré prejavy vzplanutia nervov a agresivity. Najznámejší je prípad z apríla 2009, keď v zápase s Getafe poslal v šestnástke k zemi Javiera Casquera. Pepe potom hráča na zemi niekoľkokrát surovo kopol a skočil na neho, nakoniec si vyslúžil trest na desať zápasov.Pepe však dodal, že je hrdý na svoje pôsobenie v "bielom balete".citovala ho agentúra AP.Pepe odštartoval kariéru v brazílskom Corinthianse Alagoano, po príchode do Portugalska hral za Maritimo a FC Porto, odkiaľ v roku 2007 zamieril do Realu. V národnom drese odohral 82 zápasov a dal štyri góly.