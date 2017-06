Pepe po vypršaní zmluvy v Reale prestúpi do PSG, tvrdí Marca

Na archívnej snímke výmena názorov medzi futbalistom Realu Madrid Pepem a hráčom Barcelony Lionelom Messim. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 10. júna (TASR) - Futbalová kariéra portugalského stopéra Pepeho by po vypršaní kontraktu s Realom Madrid mohla pokračovať v parížskom St. Germain.Španielsky denník Marca informoval, že 34-ročný Pepe sa v rámci letného prestupového termínu bude sťahovať do metropoly Francúzska. V Reale pôsobil od roku 2007, s "bielym baletom" získal tri majstrovské tituly a rovnako trikrát sa tešil aj z triumfu v Lige majstrov.Paríž St. Germain v minulej sezóne nenaplnil maximalistické ciele. Síce vyhral Francúzsky i Ligový pohár, no v najvyššej domácej súťaži skončil druhý za AS Monaco a v Lige majstrov vypadol už v osemfinále.Funkcionárske rady PSG v piatok definitívne opustil Patrick Kluivert. Bývalý holandský reprezentant pôsobil vo funkcii futbalového riaditeľa klubu z Parku princov necelý rok.