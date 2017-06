PERIPETIE:V priemyselnom parku vo Vígľaši spustil výrobu prvý investor

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vígľaš-Pstruša 27. júna (TASR) - V priemyselnom parku Vígľaš-Pstruša v okrese Detva, začal po takmer desiatich rokoch od jeho postavenia, vyrábať prvý investor. Detvianska spoločnosť ASL-Tech, zameraná na zváranie a opracovanie strojných súčiastok na CNC strojoch, investovala do výstavby prvej haly 1,2 milióna eur.Podľa konateľa spoločnosti Andreja Ambrózyho záujem investovať a etablovať sa v parku ale narážal od začiatku na mnoho prekážok.povedal TASR. Nebol to však podľa neho tak.Siete, ktoré mali byť hotové do konca roku 2015 boli (aj to nie v celom rozsahu), odovzdané až o rok neskôr. Keďže firma nemohla vyrábať, strácala tak medzičasom desiatky tisíc eur na páde kurzu eura voči doláru, splátkach banke či istinách dodávateľovi elektrickej energie. S odďaľovaním výroby boli spojené aj ďalšie problémy vo vzťahu k odberateľom, partnerom i zamestnancom.Spoločnosť ASL-Tech vstúpila na trh v roku 2007 s cieľom dodávať odberateľom zvárané časti strojov. Podnikala vo výrobnej hale Spojenej školy v Detve a ročne robila objemy vo výške asi 2 milióny eur.hovorí ďalej Ambrózy.Dostavbou novej haly vo Vígľaši-Pstruši počítajú so zvýšením objemu výroby na 3 milióny eur.pripomína. Spolu s tým by sa mohla zvýšiť aj zamestnanosť. Dnes firma dáva prácu asi 50 ľudom.