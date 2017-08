Personál srbského veľvyslanectva sa vracia do macedónskeho Skopje

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skopje 25. augusta (TASR) - Personál srbského veľvyslanectva v Macedónsku sa vracia do Skopje po tom, ako sa podarilo urovnať krátky diplomatický spor medzi týmito krajinami bývalej Juhoslávie.Srbská ambasáda v Skopje potvrdila, že dnes obnovila svoje pravidelné konzulárne aktivity. Srbské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že veľvyslanec sa vráti do Macedónska 31. augusta.Napätie sa podarilo prekonať po tom, ako sa srbský prezident Aleksandar Vučič a macedónsky premiér Zoran Zaev dohodli na riešení prípadných odlišných názorov medzi oboma krajinami cestou dialógu. Ku konzultáciám týchto štátnikov došlo po eskalácii napätia v dvojstranných vzťahoch na sklonku minulého a začiatkom tohto týždňa.Kým v Belehrade sa hovorilo o tom, že macedónska tajná služba monitorovala aktivity srbských diplomatov, čo Skopje poprelo ústami šéfa diplomacie Nikolu Dimitrova, v Macedónsku predpokladajú, že za stiahnutím srbských diplomatov zo Skopje bola nevôľa tamojších mocných nad možnou iniciatívou Macedónska navrhnúť Kosovo za člena UNESCO.Šéf srbskej diplomacie Ivica Dačič v tejto súvislosti konštatoval, že ak by Macedónsko skutočne podporilo členstvo Kosova v UNESCO, navrhne prezidentovi, aby Srbsko v súvislosti s názvom Macedónska zohľadnilo názor väčšiny členských krajín Európskej únie, ktoré podobne ako Organizácia Spojených národov používajú v prípade tejto krajiny názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko. Srbsko naopak v minulosti akceptovalo a uznalo názov Macedónska republika.Práve tento spor je za oneskorením integrácie tejto krajiny pre veto zo strany Grécka, ktoré požaduje odstúpenie Skopje od názvu Macedónsko.