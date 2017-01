PERSONALISTI: Účinky novely zákona o sociálnych službách ukáže až prax

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Ministerstvo práce navrhuje obmedzenie práce na dohodu pre evidovaných nezamestnaných. Podľa personalistov však ukáže až prax, či zmeny, ktoré obsahuje novela zákona o sociálnych službách, pomôžu trhu práce.Novelu zákona o sociálnych službách už schválila vláda. Jednou z najdôležitejších zmien je práve obmedzenie práce na dohodu. V súčasnosti môžu ľudia takto pracovať a byť na úrade práce, ale ich zárobok nesmie prekročiť 148,57 eura mesačne. Personalisti majú na túto zmenu rozdielne názory. "" myslí si výkonný riaditeľ personálnej agentúry Express People Peter Dosedla.Presvedčený je o tom, že súčasný systém prináša pre nezamestnaných aspoň malú motiváciu pracovať, a tým získavať aspoň nejaké pracovné návyky. "" hovorí Dosedla. Zavedenie tohto opatrenia povedie podľa neho len k "administratívnemu skrášleniu zníženia nezamestnanosti na Slovensku".Personalisti však majú aj skúsenosti, že evidovaní nezamestnaní prácu na dohodu zneužívajú. "" priblížila riaditeľka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz. Podľa nej tak títo ľudia dokázali zarobiť viac než na hlavný pracovný pomer v inej spoločnosti." doplnila Rumiz.Okrem obmedzenia práce na dohodu má novela priniesť aj ďalšie zmeny. Po novom nebude môcť pracovať uchádzač o zamestnanie na dohodu vo firme, kde pracoval pred zaradením do evidencie. Upraviť sa majú aj podmienky vylúčenia z úradu práce, ak sa uchádzač nechce zapájať do aktivít úradu, ktoré mu majú pomôcť nájsť uplatnenie. Nezamestnaní majú mať tiež povinnosť nahlasovať úradu práce vykonávanie zárobkovej činnosti predložením dohody najneskôr deň pred nástupom do práce a následne preukázať príjem. Za porušenie tohto ustanovenia bude môcť byť uchádzač vyradený z evidencie. "Tkonštatuje Rumiz.Dosedlovi však chýbajú celkovo opatrenia zamerané na väčšiu osvetu nezamestnaných.hovorí Dosedla.Prijatím novely sa môže na úradoch práce zvýšiť administratívna náročnosť. "dodal Dosedla.