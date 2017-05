Personalisti: Vláda by sa mala zamerať na zníženie daňového zaťaženia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. mája (TASR) – Vláda by sa okrem zavádzania sociálnych opatrení mala zamerať aj na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku. Myslia si to daňoví poradcovia aj personalisti, ktorí kritizujú najmä plánované zavedenie povinného 13. platu vo firmách. Znižovať by sa mali najmä dane z práce.Strany vo vládnej koalícii postupne prišli s návrhmi v rôznych oblastiach. Smer-SD presadzuje prudší rast minimálnej mzdy, zákaz sociálneho dumpingu, vyššie príplatky za nočnú prácu, či povinné príplatky za soboty a nedele. Strana SNS zase prišla s návrhom na zavedenie 13. platu a Most-Híd navrhuje zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, či daňové zvýhodnenie pre pracujúcich dôchodcov.Odborníci viaceré tieto opatrenia kritizujú. Výkonný riaditeľ personálnej spoločnosti Express People Peter Dosedla upozorňuje, že minimálna mzda ovplyvňuje priamo zamestnanosť v niektorých odvetviach.priblížil Dosedla.Kritizovaným opatrením je aj 13. plat.konštatuje manažér Manpower Group Jiří Halbrštát. Podľa Dosedlu bude jeho zavedenie rizikové najmä pre firmy, ktoré sa dostanú do krízy.očakáva Dosedla.Daňovým poradcom tak celkovo chýba dlhodobá koncepcia pri opatreniach.skonštatovala Beáta Krausová zo Slovenskej komory daňových poradcov.Komora vidí priestor na zníženie priamych daní.doplnil Marcinčin.Vláda by sa okrem daní mala zamerať aj na budúce zmeny na trhu práce, ktoré prinesie digitalizácia a robotizácia výroby.dodal Halbrštát.