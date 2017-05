Personalisti: Získanie pracovných povolení pre cudzincov má byť ľahšie

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. mája (TASR) – Situácia na trhu práce sa mení. So stúpajúcim dopytom po kvalifikovaných pracovníkoch narastá ich nedostatok na domácom trhu. V mnohých regiónoch sa preto rýchlo zvyšujú platy a Slovensko stále viac láka zahraničných uchádzačov o prácu. Zhodujú sa na tom personálne agentúry, ktoré vidia v ich zamestnávaní bariéry.Firmy sa podľa manažéra marketingu a náboru spoločnosti ManpowerGroup Jiřího Halbrštáta dlhodobo sťažujú, že nemôžu nájsť dostatok vhodných uchádzačov.uviedol pre TASR.Ako dodal, najzaujímavejšie je Slovensko pre Rumunov, Bulharov a ľudí s macedónskym pasom. Slovenské firmy robia nábory aj na Ukrajine, ale podľa Halbrštáta je tam množstvo administratívnych bariér a proces označil za prácny a nákladný. Preferujú preto ľudí z krajín Európskej únie.domnieva sa.Generálny riaditeľ spoločnosti Trenkwalder ČR a SR Martin Malo však poukázal na to, že miera nezamestnanosti krajín EÚ z východného bloku postupne klesá, priemerná mzda sa pravidelne zvyšuje, a preto motivovať kandidátov z Bulharska či Rumunska je čoraz ťažšie.Halbrštát upozornil, že podľa zákona musia mať cudzinci 'porovnateľné' podmienky ako miestni zamestnanci na podobnej pozícii.poznamenal s tým, že výnimkou sú nelegálne praktiky niektorých firiem zneužívajúcich ľudí bez pracovného povolenia.Michal Batis zo spoločnosti Grafton Recruitment Slovakia potvrdil, že firmy už dnes nie sú schopné obsadiť množstvo pozícií v oblasti IT alebo automobilového priemyslu z lokálnych zdrojov, pričom záujem pracovníkov z iných štátov je veľký. Negatívne vníma najmä pravidlá spojené so zamestnávaním pracovníkov z tretích krajín.povedal Batis.Zrýchlenie a zefektívnenie získavania pracovných a iných povolení považuje za dôležité aj Malo.zhodnotil.Cudzinci sú podľa Halbrštáta riešením nedostatku zamestnancov, ale nebude to trvať večne.uzavrel.