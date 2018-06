Peruánec Farfan zostáva v nemocnici, proti Austrálii hrať nebude

Jefferson Farfan (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. júna (TASR) - Peruánsky futbalista Jefferson Farfan zostáva aj v pondelok v nemocnici po tom, ako sa na sobotnom tréningu zrazil so spoluhráčom. Reprezentačný útočník nebude k dispozícii v utorňajšom záverečnom zápase C-skupiny MS proti Austrálii.Farfan po hlavičkovom súboji stratil vedomie a museli ho previezť do nemocnice. Jeho stav je stabilizovaný.napísal 33-ročný hráč na instagrame.Peru po prehrách s Dánskom a Francúzskom nemá šancu na postup do osemfinále.