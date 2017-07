Peruánske Machu Picchu objavil americký archeológ Hiram Bingham

Medzi novodobých sedem divov sveta zaradili pred desiatimi rokmi aj peruánske Machu Picchu.





Machu Picchu bolo pravdepodobne kráľovským veľkostatkom a kultovým centrom. Americký archeológ Hiram Bingham so sprievodcom Melchorom Arteagom ho objavili 24. júla 1911 na základe povestí starých Indiánov. Legendárne Machu Picchu dal zrejme vybudovať vládca inkskej ríše Pachacuti Yupanqui v polovici 15. storočia.



Havajský rodák Hiram Bingham, financovaný americkou Národnou zemepisnou spoločnosťou (NGS) a svojou alma mater Yaleovou univerzitou, sa o rok do Peru vrátil aj s celou expedíciou archeológov a antropológov. Po strmom a tropickou vegetáciou zarastenom svahu vystúpili na vrchol, kde objavili rozvaliny starobylého mesta.



Machu Picchu, ktoré je v súčasnosti turistickou atrakciou prinášajúcou krajine nezanedbateľný zisk, sa nachádza v nadmorskej výške 2430 metrov na horskom hrebeni Ánd nad údolím rieky Urubamba, približne 70 kilometrov severne od Cuzca.



Pevnosť z opracovaných kameňov bez spojiva sa delí na chrámovú a obytnú štvrť a je obklopená terasovými poľami. Zo stavieb sú zachované zvyšky múrov z kamenných blokov veľkých až šesť metrov, okrúhla veža Torreón a jaskyňa s obetným oltárom slnečného kultu. Historici predpokladajú, že v Machu Picchu žilo a po nekonečných schodoch sa pohybovalo až 2000 ľudí a mesto zaniklo ešte pred príchodom Španielov v roku 1532.







Hovorí sa, že mesto po dobytí ríše Španielmi upadlo do zabudnutia preto, lebo Inkovia nepoznali písmo. Komunikovali iba prostredníctvom diagramov a uzlov - kipu (quipu). Mali prísne hierarchicky usporiadanú spoločnosť a skutočnosť, že španielski conquistadori nevyhľadávali učencov, ktorí písmu rozumeli, prispel k tomu, že sa na dnešné Machu Picchu zabudlo.



Yaleova univerzita a peruánska vláda podpísali v roku 2010 dohodu o navrátení až 5000 artefaktov - kamenných nástrojov, keramiky, ľudských pozostatkov a zvieracích kostí z Machu Picchu - do Peru. Na Yaleovu univerzitu ich priviezol jej absolvent Hiram Bingham.