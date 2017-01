Peskov dúfa ako občan, že Putin sa bude uchádzať o znovuzvolenie

Na archívnej snímke z 12. marca 2015 ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) odpovedá na otázky novinárov, keď sa hovorca moskovského Kremľa Dmitrij Peskov snaží stopnúť kladenie otázok po skončení mierových rozhovorov v bieloruskom Minsku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. januára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dúfa, že súčasný ruský prezident Vladimir Putin sa v najbližších voľbách bude znovu uchádzať o znovuzvolenie do funkcie hlavy štátu.V rozhovore pre reláciu HARDtalk britskej spravodajskej stanice BBC Peskov v tejto súvislosti poznamenal, že Rusku by prospela existencia "Podľa Peskova by malo ísť oNa otázku, či možno zaručiť, že opozičný politik Alexej Navaľnyj bude môcť kandidovať v prezidentských voľbách, ktoré sa v Rusku uskutočnia v roku 2018, Peskov odpovedal, že nemôže" uviedol Peskov. Dodal, že ako občan Ruska dúfa, že Putin sa rozhodne znova kandidovať.