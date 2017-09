Peskov poprel správy o Putinovej prezidentskej kandidatúre

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 12. septembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil dnes za špekulácie všetky medializované správy o kandidatúre Vladimira Putina v budúcoročných prezidentských voľbách. Komentáre, ktoré sa v tejto súvislosti objavili v ruských médiách, nazval "hypotetickými politologickými úvahami".Peskov takto reagoval na žiadosť novinárov o komentár k správe spravodajskej spoločnosti RBK, podľa ktorej sa už začal vytvárať nový zoznam Putinových spolupracovníkov pre voľby.Ruský denník Kommersant zasa s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že Putin v novembri oficiálne oznámi, že bude kandidovať. Údajne sa už o tom rozhodlo v prezidentskej kancelárii.Celý proces bude mať podľa denníka dve etapy: prvá má mať podobu stretnutia s občanmi, ktorí Putina "vyzvú, aby kandidoval". Druhá etapa bude spočívať v zbieraní podpisov pre Putina ako nezávislého kandidáta. Kremeľ sa už údajne obrátil na regióny do žiadosťou, aby vyhotovili zoznamy ľudí, ktorí by v Putinovom mene mohli zbierať podpisy na podporu jeho kandidatúry. Kremeľ údajne zdôraznil, aby v zoznamoch dôverníkov, ktorý majú viesť kampaň v prospech Putina, boli "aj noví ľudia a mládež".Samotný Putin už niekoľkokrát vyhlásil, že sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať na ďalšie funkčné obdobie. Zdôrazňuje však vždy, že urobí všetko pre to, aby sa predvolebná kampaň uskutočnila v súlade s ústavou.Prezidentské voľby v Rusku sa budú konať 18. marca 2018. O zámere kandidovať už informoval líder nacionalistov Vladimir Žirinovskij. Liberálna strana Jabloko chce do volieb postaviť Grigorija Javlinského. Strana Spravodlivé Rusko rozhodne o svojom kandidátovi na zjazde ešte túto jeseň.