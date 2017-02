Peskov:Rusko nebude diskutovať o vrátení Krymského polostrova Ukrajine

Veľký Kremeľský palác v Moskve, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. februára (TASR) - Rusko nebude na tému vrátenia Krymského polostrova diskutovať s nikým, ani so Spojenými štátmi, vyhlásil dnes v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Odpovedal tým na otázku jedného z novinárov, aký vplyv na vzťahy Ruska a USA bude mať vyhlásenie hovorcu Bieleho domu, že prezident USA Donald Trump "dal jasne najavo, že očakáva vrátenie Krymu Ukrajine".vyhlásil Peskov podľa agentúry TASS.Spresnil, že téma štatútu Krymského polostrova nebola témou telefonátu, ktorý prezidenti Ruska a Spojených štátov Vladimir Putin a Donald Trump absolvovali koncom januára.Ku kauze sa vyjadrila aj hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová, podľa ktorej "Krym je územím Ruskej federácia a Rusko svoje územia nevracia".Peskov na svojom brífingu v Kremli neuviedol, či Putin Trumpovi poskytol nejaké vysvetlenie ohľadom situácie na Ukrajine. Hovorca pripomenul, že bezprostredne po telefonáte "sme (v oficiálnom komuniké) povedali všetko, čo sme chceli o výsledkoch telefonátu" Trumpa s Putinom.Dodal, že Moskva bude naďalej dôsledne komunikovať so svojimi partnermi a vysvetľovať svoj postoj ohľadom Krymu. Podľa Peskova Putin vysvetľuje aj genézu "prevratu na Ukrajine, ktorý bol vo veľkej miere sponzorovaný zo zahraničia".Peskov spresnil, že kontakty Ruska a USA sa zatiaľ nezačali formovať, "treba vyčkať do definitívneho vytvorenia administratívy" prezidenta Trumpa a do prvých oficiálnych kontaktov.vysvetlil Peskov.Krymský polostrov je subjektom Ruskej federácie na základe referenda, ktoré Ukrajina ani Západ neuznali. Za odtrhnutie autonómnej republiky od Ukrajiny v referende hlasovalo vyše 95 percent voličov.Tento vývoj viedol proruské sily v Donbase k posilneniu snáh o odtrhnutie sa od Kyjeva. Na základe referend tam vyhlásili nezávislé ľudové republiky, ktoré Ukrajina a Západ takisto neuznávajú.