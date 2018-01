Peskov: Útoky na ruské základne zdôrazňujú nutnosť riešenia konfliktu

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 9. januára (TASR) - Kremeľ si je vedomý toho, že teroristické útoky v Sýrii budú pokračovať, avšak ruské jednotky, ktoré v krajine zostávajú, vedia, ako na ne reagovať. Podľa agentúry TASS to v utorok uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Pripomenul, že keď ruské vedenie rozhodlo o stiahnutí ruských jednotiek zo Sýrie, bralo do úvahy predovšetkým skutočnosť, že tam už nie je dôvod podnikať veľké útočné operácie.dodal Peskov.Podľa neho zostávajúce kontingenty vojakov na ruských základniach Humajmím a Tartús majú všetky dostupné možnosti na bojPeskov zdôraznil, že táto pretrvávajúca situácia v Sýrii len zvýrazňuje nutnosť zintenzívnenia úsilia i v oblasti snáh o politické urovnanie sýrskeho konfliktu.Ruské ministerstvo obrany v pondelok potvrdilo, že jeho jednotky v Sýrii odrazili sériu útokov dronmi, ktorých terčom boli ruské základne v Humajmíme a Tartúse. Do útokov bolo nasadených 13 dronov, sedem z nich ruské jednotky zostrelili, zvyšných šesť donútili pristáť.