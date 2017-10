Peskov: V súvislosti s Krymom nemožno hovoriť o anexii

Hovorca ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 13. októbra (TASR) - Vyhlásenie prezidenta ČR Miloša Zemana o kompenzácii, ktorú by Ukrajina mohla dostať od Ruska za Krymský polostrov, Moskva vníma ako súčasť celoeurópskej debaty. Podľa agentúry RIA Novosti to dnes v Moskve vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.Išlo o reakciu Kremľa na Zemanovo vyhlásenie na pôde Parlamentného zhromaždenia Rady Európy, v ktorom označil ruskú anexiu Krymského polostrova za "fait accompli", teda hotovú záležitosť. Ukrajine odporučil, aby sa dohodla s Moskvou na kompenzácii vo svoj prospech, a odmietol účinnosť protiruských sankcií.Za tieto slová Zeman zožal ostrú kritiku zo strany českej vlády, ako aj od viacerých predstaviteľov Ukrajiny.Peskov dnes Zemanov výrok o kompenzáciách pre Ukrajinu odmietol s tým, že v súvislosti s Krymským polostrovomHovorca Kremľa pripomenul, že rozhodnutie o odčlenení sa Krymu od Ukrajiny prijal legitímny orgán Krymu - najvyššia rada, pričom sa tak stalo v časena Ukrajine a "Následne bolo podľa Peskova prijaté rozhodnutie o vstupe Krymskej republiky do zväzku Ruskej federácie, ktoré Moskva akceptovala.vyhlásil Peskov.Hovorca Kremľa poznamenal, že Zemanove slová Moskva vníma akoPeskov dnes pred novinármi označil Zemana za Ruskom veľmi váženého a rešpektovaného európskeho politika a pripomenul, že český prezident má dlhoročné dobré vzťahy s prezidentom Vladimirom Putinom.