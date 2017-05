Peter Bič Project s Dario G po úspešnom singli chystajú ďalšiu pecku

Dobrého

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) - Na jubilejnom desiatom ročníku, ktorý sa uskutoční od 16. do 18. júna na prešovskom prírodnom kúpalisku Delňa, vystúpia aj Žena z lesoparku, Philip TBC, Dual, The Ugly Selectors, Groovin Heads a Back2Love.Všetci menovaní sa predstavia v Tanečnej aréne, kde vystúpia aj skôr ohlásení anglický producent, hudobník, skladateľ a DJ Paul Spencer alias Dario G, Peter Bič Project, Vec a N3O Akustika.Skladbu „Sunchyme“ od Daria G pozná celý svet a na Dobrom festivale sa predstaví dokonca dva krát – raz v spoločnom vystúpení s Peter Bič Project a raz so samostatným setom.S Petrom Bičom nahrali pre Dobrý festival spoločnú videopozvánku, v ktorej rodený Angličan hovorí po slovensky: „Aj on je dobrý!“, lámanou slovenčinou ukáže na Petra Biča, aby následne pozval všetkých fanúšikov na toto špeciálne vystúpenie.„Bičko mi volal, či máme pre nich nachystané dostatočne veľké pódium, lebo si pre túto príležitosť pripravili naozaj veľkolepý program.“ teší sa organizátor festivalu Miro Tásler.Na ostatných stageoch vystúpia napríklad LP, Sepultura, David Hasselhoff, Graham Candy, IMT Smile, Čechomor, Živá voda, Heľenine oči, Chiki Liki Tu-a, Horkýže Slíže, Zóna A, Slobodná Európa, Xindl X, The Paranoid, Kandráčovci, Sveťo Korbeľ & Personál, Sima Martausová, Peter Nagy, Metropolis, Minus123minut, ElevenHill, Kai Hansen & Ravenclaw, Dereš, Papyllon či Zoči voči.Informácie pochádzajú od PR manažérky festivalu Hany Tásler.