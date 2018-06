Peter Bič Project zverejnili singel Nedívaj sa tak, videoklip nakrúcali v Košiciach

Vo videoklipe hrajú mladí herci

Budú pracovať na nových piesňach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 12. júna (WebNoviny.sk) - Slovenská skupina Peter Bič Project zverejnila singel Nedívaj sa tak. Romantická novinka z pera Vlada Krausza je druhou piesňou formácie v slovenčine, ktorú nahrala v súčasnom zložení. Hudbu k nej zložil líder kapely Peter Bič."V prvom rade sa veľmi tešíme, že opäť prichádzame so slovenskou piesňou, lebo sme si uvedomili, že Slovákom je hudba v ich rodnom jazyku oveľa bližšia. Skladba Nedívaj sa tak je o najkrajšom stave v láske medzi dvoma ľuďmi a tým je začiatok vzťahu. Úvodné stretnutia, keď sa rodí láska a vy sa tomu nedokážete ubrániť, vtedy je chémia najsilnejšia a mení ľudí na nepoznanie," priblížil nahrávku Bič.Formácia predstavila k singlu aj videoklip, ktorý nakrúcali najmä v košickom kine Úsmev. O jeho námet, scenár aj realizáciu sa postaral tím zo štúdia Woont na čele s Jánom Varcholom, ktorý stál aj za vznikom klipu ku skladbe Skúšame sa nájsť."Dvaja mladí herci vo videoklipe, síce boli úplní nováčikovia, ale svojej role zaľúbencov sa zhostili bravúrne. Na kamere pôsobili veľmi prirodzene, ba dokonca to vyzeralo, že je náklonnosť medzi nimi skutočná," prezradil detaily z nakrúcania klipu Varchola.Peter Bič Project vydali vlani na jeseň tretiu štúdiovku Dream, napriek tomu už trávia veľa času v štúdiu a nahrávajú ďalšie skladby."V lete máme veľa vystúpení na festivaloch a iných akciách, na ktoré sa už veľmi tešíme. Okrem toho budeme zavretí aj v štúdiu, kde budeme pracovať na nových piesňach. Určite si však nájdeme priestor aj na oddych. Ja ešte spolupracujem aj na albume Buranowskeho ako producent. Chceli by sme, aby mu vyšiel do konca roka, takže toto leto sa rozhodne nudiť nebudem!" vyjadril sa Bič.Priaznivci formácie si ju môžu v lete užiť na viacerých festivaloch a mestských slávnostiach. Predstavia sa napríklad 16. júna na Tereziánskych dňoch v Holíči, 22. júna na Nestville Open Feste v Hniezdnom či 20. júla na Pivnom festivale v Prešove.Okrem toho si zahrajú napríklad na Prvom kozom festivale v Janovej Lehote, súťaži Miss Domaša a mnohých iných podujatiach. Informácie agentúre SITA poskytla Ľuba Svatá z vydavateľstva Universal Music.