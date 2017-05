Peter Dubovský by sa 7. mája dožil 45 rokov

Na archívnej nedatovanej snímke futbalista Peter Dubovský. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. mája (TASR) - Nebyť tragického pádu zo skaly v Thajsku v roku 2000, dožil by sa v nedeľu 7. mája veľký futbalový talent a idol mnohých začínajúcich futbalistov Peter Dubovský 45 rokov.Je dodnes jediný slovenský futbalista, ktorý si obliekol dres španielskeho Realu Madrid, jedného z najslávnejších futbalových klubov na svete.Peter Dubovský sa narodil 7. mája 1972 v Bratislave. Vyrastal v bratislavskom Novom Meste neďaleko futbalového ihriska klubu Vinohrady Bratislava. V malom bratislavskom klube sa začala odvíjať jeho výnimočná, ale žiaľ predčasne ukončená kariéra. Ihrisko, na ktorom urobil svoje prvé futbalové kroky, už v súčasnosti neexistuje. Na jeho mieste dnes stojí nákupné centrum. Dubovský ešte patril ku generácii chlapcov, pre ktorých bol šport aktivitou číslo jedna. Okrem futbalu rád plával, lyžoval či hral tenis.Už v žiackych kategóriách v drese Vinohradov Bratislava pútal pozornosť veľkým talentom. Ten samozrejme neunikol pozornosti funkcionárov oveľa väčšieho a slávnejšieho klubu Slovan Bratislava. Belasé farby Slovanu si začal obliekať ako štrnásťročný v dorasteneckej kategórii a Tehelné pole sa postupne na sedem rokov stalo javiskom, na ktorom predvádzal svoje futbalové umenie. Už ako dorastenec hral taký futbal, že sa na zápasy dorasteneckej ligy chodili pozerať aj hráči A-mužstva Slovana Bratislava. Aj preto už vo veku sedemnásť rokov nastúpil na svoj prvý zápas prvého mužstva Slovana.Mladý Dubovský prezývaný Bobo, Dubo alebo Dubák, sa takmer okamžite stal miláčikom tribún bratislavského Tehelného poľa. V roku 1992 sa Dubovský svojimi 27 gólmi stal nielen kráľom strelcov federálnej ligy, ale výnimočnými výkonmi dotiahol Slovan k vytúženému federálnemu titulu. Slovan, ktorý v tej dobe trénoval Dušan Galis, tak pretrhol sedemnásťročnú dominanciu českých klubov v najvyššej československej súťaži. Celkovo v belasých farbách prvého mužstva Slovana odohral 93 súťažných duelov a strelil 59 gólov.V septembri 1991 odohral Slovan Bratislava v Pohári UEFA dvojzápas so španielskym klubom Real Madrid. Slovan síce cez slávny klub nepostúpil z prvého kola, ale zanechal dobrý dojem. V prvom zápase strelil jediný gól Slovanu práve Dubovský. Aj pod dojmom z týchto zápasov, ale aj po úspešnom pôsobení Dubovského v reprezentácii Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) si ho všimli predstavitelia Realu Madrid. O dva roky neskôr v roku 1993 sa Dubovský na päť rokov upísal slávnemu španielsku klubu.V Reale Madrid to však talentovaný slovenský futbalista nemal ľahké. Svetoznámi hráči tohto klubu mu dávali pocítiť, že pochádza z východného bloku. V konkurencii elitných futbalistov počas éry trénerov "bieleho baletu" Benita Flora, Vicente del Bosqueho a Jorge Valdana odohral len 33 zápasov a dal dva góly. Napriek tomu sa s "pusinkami" tešil zo zisku španielskeho titulu (1994/1995), triumfu v Copa del Rey (1993/1994) a v španielskom Superpohári 1994. V slávnom klube vydržal aj napriek päťročnej zmluve iba dva roky.Španielska najvyššia futbalová súťaž Primera División sa mu však zapáčila. Prijal ponuku od Realu Oviedo, ktorého hráčom sa stal v roku 1995. V Oviede futbalovo pookrial, dostával na ihrisku podstatne väčší priestor, čo mu ako tvorcovi hry vyhovovalo. Precíznou technikou a futbalovou inteligenciou si veľmi rýchlo získal priaznivcov Ovieda. Za klub z Astúrie odohral do roku 2000 celkovo 120 súťažných stretnutí a dal 17 gólov.Peter Dubovský patril k oporám československej a aj slovenskej reprezentácie. Jeden z najpamätnejších zápasov v drese československej reprezentácie odohral v Košiciach proti Rumunsku. Tromi gólmi zariadil víťazstvo 5:2, čím udržal končiace sa mužstvo v hre o postup na majstrovstvá sveta 1994 v USA. Za reprezentáciu Československa nastúpil celkovo v 14 zápasoch a strelil 9 gólov. Za reprezentáciu Slovenska nastúpil na 33 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov.Na Dubovského spomínajú tréneri či spoluhráči nielen ako na geniálneho hráča, ale aj ako na veľmi skromného, inteligentného, ale aj introvertného človeka. Aj vďaka vplyvu svojej intelektuálne založenej rodiny bol skôr tichý, nekonfliktný až flegmatický. Na zelenom trávniku však pôsobil ako prirodzený líder. "Vyhýbal sa komunikácii s novinármi, nemal rád hulvátov na tribúnach, nič zlé nevyparatil na trávniku ani mimo neho," povedal o Dubovskom nestor slovenskej športovej žurnalistiky Igor Mráz.Osudným sa mu stal jeden z jeho nefutbalových koníčkov fotografovanie. Na dovolenke v Thajsku 23. júna 2000 zomrel po páde z výšky viac ako 10 metrov, keď si hľadal optimálne miesto na nafotenie vodopádov. Mal len 28 rokov a značnú časť kariéry ešte pred sebou.Na jeho počesť sa od roku 2000 každoročne odovzdáva Cena Petra Dubovského, určená mladým talentovaným futbalistom do 21 rokov. Od roku 2000 futbalový klub ŠK Slovan Bratislava organizuje na jeho počesť turnaj futbalových prípraviek Spomienka na Petra Dubovského.V roku 1993 sa stal prvým víťazom ankety Najlepší slovenský futbalista. Obsadil aj druhé miesto v ankete slovenský Futbalista desaťročia a štvrté miesto v ankete Najlepší slovenský futbalista storočia.