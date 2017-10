Peter Kováčik sa stal staronovým trénerom basketbalistiek SR

Na archívnej snímke Peter Kováčik. Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Bratislava 27. októbra (TASR) - Peter Kováčik sa stal staronovým trénerom slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie. Na poste nahradil Mariána Svobodu, ktorý vo štvrtok požiadal o uvoľnenie z funkcie.Kováčika v piatok schválil do pozície hlavného trénera výkonný výbor Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA), o čom informoval TASR v tlačovej správe.Svoboda rezignoval na post iba pár dní po tom, čo sa z nominácie na úvodný dvojzápas kvalifikácie na ME 2019 proti Bosne a Hercegovine a Islandu ospravedlnilo viacero hráčok. Už v pôvodnej nominácii prekvapujúco absentovali hráčky úradujúceho majstra Good Angels Košice. V stredu sa z účasti na dvojzápase odhlásili aj Tereza Páleníková a Angelika Slamová z Piešťanských Čajok.Na júnových ME v Česku Svoboda so svojimi zverenkami obsadil ôsme miesto. Po skončení šampionátu však viaceré hráčky na čele s kapitánkou Zuzanou Žirkovou podrobili českého kouča kritike a uviedli, že pod jeho vedením už nebudú reprezentovať.Prvý kvalifikačný zápas odohrá slovenská reprezentácia v sobotu 11. novembra v Sarajeve proti Bosne. Druhý zápas proti Islandu Slovenky absolvujú na domácej palubovke v stredu 15. novembra v ŠH Koniareň v Ružomberku. Ďalšie kvalifikačné duely sú na programe vo februári a novembri 2018. Zo skupín postúpia na ME víťazi a šesť najlepšie postavených tímov na druhých miestach.