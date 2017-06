Peter Sagan bude lídrom Bora-Hansgrohe na Tour de France, jeho brat zažije premiéru

Vyše tritisíc kilometrov na bicykli

Sagan bude útočiť na Zabela

BRATISLAVA 21. júna - Peter Sagan a Rafal Majka budú lídrami tímu Bora-Hansgrohe na cyklistickom vrchole sezóny Tour de France (1.- 23. 7.). Prvý by sa mal starať o úspechy v rovinatých a mierne zvlnených etapách, druhý by mal diktovať tempo v kopcoch a útočiť na pódium v celkovom poradí.Okrem dvojnásobného majstra sveta a päťnásobného víťaza bodovacej súťaže na Tour de France (TdF) Petra Sagana figuruje v oficiálnej 9-člennej zostave nemeckého tímu aj Juraj Sagan. Pre staršieho brata P. Sagana to bude premiéra na podujatí Grand Tour.Po boku Petra Sagana bude aj jeho dlhoročný pomocník Poliak Maciej Bodnar, jeho krajan Pawel Poljaňski, Austrálčan Jay McCarthy a tiež traja Nemci Emanuel Buchmann, Marcus Burghardt a Rüdiger Selig.Stoštvrtá edícia Tour de France sa začne v sobotu 1. júla časovkou na 14 km na brehu Rýna v nemeckom Düsseldorfe. Cieľ bude tradične na parížskych Elyzejských poliach v nedeľu 23. júla. Na cyklistov čaká dovedna 21 etáp a 3 540 km v sedle bicykla."Máme silný tím pre Tour de France, ktorý bude mať svoje ciele. Výsledky dosiahnuté v ostatných týždňoch nám dávajú dôvod na sebavedomie. Čo sa týka našej zostavy, máme vybalansovaný tím so šprintérmi aj zdatnými pretekármi do kopcov. Nádejám sa, že sme namiešali ten správny mix, ktorý nám prinesie dobré výsledky. Už teraz sa tešíme na Grand Départ v Düsseldorfe," uviedol športový riaditeľ Enrico Poitschke na webe tímu Bora-Hansgrohe.Peter Sagan bude na Tour de France útočiť na šiesty zelený dres určený pre víťaza bodovacej súťaže. Ak sa mu to podarí, dostane sa na úroveň historicky najúspešnejšieho cyklistu v tejto disciplíne na Tour de France Nemca Erika Zabela.Maciej Bodnar, Pawel Poljaňski, Rafal Majka (všetci Poľ.), Emanuel Buchmann, Marcus Burghardt, Rüdiger Selig (všetci Nem.), Jay McCarthy (Aus.),