Peter Sagan skončil druhý v tretej etape Okolo Poľska

Peter Sagan, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Gap between Adrian Kurek @CCCProTeam and the peloton 3'30" pic.twitter.com/WCDPa4zAn5 — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) July 30, 2017

Szczyrk 31. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v pondelňajšej tretej etape na 74. ročníku pretekov Okolo Poľska druhé miesto, ktoré mu vynieslo návrat do žltého dresu pre lídra celkovej klasifikácie.S nástrahami kopcovitej trate s dĺžkou 161 km a štyrmi horskými prémiami prvej kategórie, ktorá viedla z Jaworna do Szczyrku, si najlepšie poradil Belgičan Dylan Teuns zo stajne BMC. Tretí v rovnakom ako víťaz finišoval Saganov tímový kolega z Bory-Hansgrohe a miláčik domácich fanúšikov Rafal Majka.Práve on spolu s ďalšími kolegami Saganovi počas etapy výrazne pomáhal. Slovenský pretekár sa tak držal pred záverečným stúpaním v pelotóne a mohol pomýšľať na etapové víťazstvo. Štrnásť kilometrov pred cieľom sa vydal do úniku Rus Ilnur Zakarin, ktorého však rýchlo dostihli jazdci BMC. Neskôr hlavný balík zlikvidoval aj náskok ďalšieho "utečenca" Austrálčana Jacka Haiga a o víťazovi tak rozhodol záverečný špurt dokopca, ktorý mal na začiatku prevýšenie 17,2 percenta. Teuns sa v záverečných stovkách metrov odpútal od súperov, vďaka mohutnému finišu sa P. Sagan predral na druhé miesto.P. Sagan na Okolo Poľska triumfoval v roku 2011. Po sedemetapových pretekoch bude súťažiť na BinckBank Tour, ktoré mali doteraz meno Eneco Tour, na cestách v Beneluxe (7. - 13. augusta). Dvojnásobný majster sveta sa potom vyberie do Kanady, kde absolvuje GP Quebecu a Montrealu (8. a 10. septembra). Následne bude štartovať v nórskom Bergene, kde bude 24. septembra obhajovať titul majstra sveta.