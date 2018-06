Peter Sagan skončil v 4. etape Okolo Švajčiarska na štvrtom mieste

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan (Bora). Foto: TASR/AP Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan (Bora). Foto: TASR/AP

výsledky:

1. Christopher Juul Jensen (Dán./Mitchelton-Scott) 4:35:56 h, 2. Michael Matthews (Aus./Sunweb) +8 s, 3. Yves Lampaert (Belg./Quick-Step Floors), 4. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe), 5. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain-Merida), 6. Magnus Cort (Dán./Astana), 7. Enrico Battaglin (Tal./LottoNL-Jumbo), 8. Michael Albasini (Švaj./Mitchelton-Scott), 9. Bjorg Lambrecht (Belg./Lotto Soudal), 10. Jose Goncalves (Port./Kaťuša-Alpecin) všetci rovnaký čas ... 137. J. SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +25:03

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gstaad 12. júna - Dánsky cyklista Christopher Juul-Jensen triumfoval v utorňajšej 4. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec stajne Mitchelton – Scott dotiahol do úspešného konca celodenný únik na 189 km dlhej trati z Gansingenu do Gstaadu. Na druhej priečke skončil v hromadnom finiši pelotónu Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu, tretí finišoval Belgičan Yves Lampaert z Quick-Step Floors. Slovenský pretekár Peter Sagan obsadil štvrté miesto.Na čele celkového poradia sa udržal Stefana Küng z BMC s trojsekundovým náskokom pred svojimi tímovými kolegami Gregom van Avermaetom z Belgicka a Richiem Portem z Austrálie. Peter Sagan z Bora-Hansgrohe figuruje na 5. priečke s mankom 16 s. Jeho brat Juraj prišiel do cieľa na 145. pozícii a celkovo je 137. s vyše 25-minútovým mankom.Pelotón čakala v utorok trať s dvomi horskými prémiami. Prvá 3. kategórie krátko po štarte nemohla zamiešať kartami, no druhá už áno. Výstup na Saanenmöser 2. kategórie (1283 m, 7,3 km, 4,5%) sa nachádzal niečo vyše desať kilometrov pred koncom a po ňom nasledoval už len zjazd do cieľa.Už po pár kilometroch sa dostala do úniku šestica Christopher Juul-Jensen (Mitchelton – Scott), Silvan Dillier, Nans Peters (obaja AG2R La Mondiale), Nathan Brown (EF-Drapac), Mark Christian (Aqua Blue Sport) a Paul Ourselin (Direct Energie). Po 15 km mali náskok už vyše päť minút, pričom Dillier strácal v celkovej klasifikácii na prvého Stefana Künga iba 1:23 minúty. Pomohlo im aj daždivé počasie a mokrá vozovka, keďže lídri na celkové poradie v pelotóne nechceli príliš riskovať. Sto km pred cieľom bol náskok úniku šesť minút. Pelotón výraznejšie zvýšili tempo až o ďalších 25 km, keď sa na jeho čele k BMC zoradili aj jazdci Quick-Step Floors, Dimension Data a Bora-Hansgrohe.Šestica na čela mala 50 km pred koncom stále k dobru vyše štyri minúty, no z ich náskoku pelotón neustále ukrajoval. Niečo vyše 30 km pred cieľom prišlo v zadnej časti pelotónu k pádu a na ceste skončilo viacero pretekárov. Na čele hlavnej skupiny sa potom ukázal aj Juraj Sagan, ktorý pracoval na zmazaní náskoku pre svojho brata Petra.Lídri mali 20 km pred cieľom k dobru už len dve minúty. O ďalších päť km už na stúpaní na Saanenmöser zaútočil z úniku Brown, na čo zareagovala dvojica z AG2R Peters a Dillier. Postupne sa dolepili aj Juul-Jensen s Ourselinom, no Christian odpadol. Jedenásť km pred koncom sa na čele odtrhli Juul-Jensen s Petersom, krátko na to zostal vpredu len Peters, ktorý mal na vrchole Saanenmöseru 20-sekundový náskok pred pelotónom.V závere však dostal druhý dych Juul-Jensen, 4,5 km pred koncom dobehol lídra a o chvíľu neskôr ho aj predstihol. Svoj únik nakoniec dotiahol do úspešného konca a tešil sa z najväčšieho triumfu v kariére. Peter Sagan finišoval v hromadnom špurte na 4. mieste.