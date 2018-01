Peter Sagan v 2. etape Tour Down Under na 4. mieste: Celkovo je druhý

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stirling 17. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe skončil v stredajšej 2. etape pretekov Tour Down Under na štvrtom mieste. Zvíťazil domáci Austrálčan Caleb Ewan, jazdec tímu Mitchelton-Scott sa v 149 km dlhej etape presadil v záverečnom hromadnom špurte.Víťaz etapy vedie aj celkovú klasifikáciu, Saganovi patrí druhé miesto so stratou dvanásť sekúnd.