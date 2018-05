Peter Zajac odkazuje vláde, že na východe Slovenska nežijú Indiáni

Pavol Zajac na archívnej snímke. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 3. mája (TASR) – Štvrtkové výjazdové rokovanie vlády vo Vranove nad Topľou nepomôže vytváraniu nových pracovných miest a zníženiu regionálnych rozdielov. Je to len ich PR akcia. Povedal to podpredseda mimoparlamentného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Pavol Zajac pred budovou, kde rokovala vláda. Pripodobnil výjazd vlády k dobrodruhom, ktorí sa v Amerike vydávali na Divoký západ a snažili získať si priazeň Indiánov farebnými sklíčkami, zrkadielkami a alkoholom.povedal podpredseda KDH. Pripomenul subdodávateľov, ktorí nemajú zaplatenú prácu na štátnych zákazkách, a roľníkov, ktorí si nevedia ubrániť svoju pôdu.Zajac povedal, že celý rokovací program obsahuje iba dva body. Prvým je vzatie na vedomie priebežnej informácie o realizácii akčného plánu v okrese Vranov nad Topľou. V ďalšom bode vláda schváli milión eur pre jednotlivé obce a mestá, niekoľko farností a občianskych združení. Zajac povedal, že tieto subjekty dostanú ak po 10.000 eur, za čo si opravia kus chodníka alebo kultúrneho domu, reálne to pre tento región neznamená takmer nič.zdôraznil Zajac.Ďalej konkretizoval, že podľa akčného programu má prísť do Vranovského okresu za štyri roky 4,9 milióna eur ako regionálny príspevok.uviedol Zajac a podčiarkol, že o európske fondy museli zabojovať samosprávy v jednotlivých výzvach a písať projekty. Je v tom zahrnutý aj úrad práce, ktorý prispel na dočasné zamestnávanie ako sú napríklad občianske hliadky.Zajac odkázal členom vlády, že dobré opatrenia sa dajú robiť aj v Bratislave, nemusia sa míňať peniaze chodením po okresoch.