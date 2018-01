Petícia vyzýva na pomoc charite, má ísť o svadobný dar pre Harryho

Britský princ Harry a jeho snúbenica Meghan Markleová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. januára (TASR) - Viac ako 17.000 ľudí už podpísalo petíciu iniciovanú komikom a sociálnym aktivistom Russellom Brandom, ktorá vyzýva miestne úrady, aby pomohli anglickej charitatívnej organizácii poskytujúcej pomoc bezdomovcom. Má ísť o "svadobný dar" pre britského princa Harryho a jeho americkú snúbenicu Meghan Markleovú, informuje v piatok agentúra DPA.Cieľom petície s názvom "Svadobný dar pre Harryho a Meghan: Láska ku bezdomovcom" je pomôcť charitatívnej organizácii SHOC pôsobiacej v meste Slough presťahovať sa do nových priestorov. Malo by k tomu dôjsť pred kráľovskou svadbou, ktorá sa koná 19. mája v neďalekom Windsorskom zámku juhozápadne od Londýna.Brand (42) povedal, že tamojšiu charitatívnu organizáciu podporuje už niekoľko rokov a chce preto presvedčiť mestskú radu, aby umožnila jej presťahovanie do nových priestorov na miestnej radnici.Podľa neho túto charitu zasiahne aj to, ak pred kráľovskou svadbou "zmetú z ulíc" v susednom meste Windsor všetkých ľudí bez domova. Reagoval tak na návrh konzervatívca Simonona Dudleyho, šéfa zastupiteľstva Windsoru, vyčistiť jeho ulice od žobrákov pred svadbou princa Harryho a Markleovej. Britské charitatívne spolky pomáhajúce bezdomovcom s týmto návrhom nesúhlasia.Dudley vyvolal diskusiu počas vianočných sviatkov, keď na Twitteri písal o potrebe vyčistiť ulice Windsoru. Neskôr poslal list šéfovi miestnej polície a britskej premiérke Therese Mayovej a žiadal ich, aby podnikli kroky na zníženie počtu žobrákov a bezdomovcov v uliciach mesta.S Dudleyho názormi nesúhlasí ani premiérka Mayová. Zdôraznila, že zastupiteľstvá, ako to, ktoré vedie aj Dudley, by mali bezdomovcom naopak pomáhať. Dudley bude na pondelňajšej schôdzi mestskej rady čeliť návrhu na vyslovenie nedôvery.Májový sobáš síce prebehne na uzavretom pozemku, ale v obmedzenej miere má naň byť zaistený aj prístup aj pre verejnosť. Harry podporil už množstvo charitatívnych projektov určených na pomoc bezdomovcom.