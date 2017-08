Petičný výbor za dostavbu D3 chce získať garancie od Koaličnej rady

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kysucké Nové Mesto 14. augusta (TASR) – Petičný výbor za neodkladné dostavanie diaľnice D3 na Kysuciach chce do jedného mesiaca absolvovať politické rokovania s Koaličnou radou a ak sa mu nepodarí získať uspokojivé riešenie dostavby, bude pokračovať v protestoch. Na tlačovej besede o tom dnes v Kysuckom Novom Meste informoval predseda petičného výboru Ľubomír Jánoška.Doplnil, že v najnovších protestoch sa plánuje petičný výbor viac sústrediť sa sever Kysúc, aby obmedzil dopravu v Poľskej aj v Českej republike.povedal Jánoška.Ministerstvo dopravy a výstavby (MDaV) SR podľa neho petičnému výboru v odpovedi termín dostavby diaľnice D3 neoznámilo.zdôraznil Jánoška.Predseda Združenia miest a obcí Kysúc a zároveň primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa pripomenul, že na výjazdovom zasadnutí vlády SR na Kysuciach v roku 2012 bol schválený harmonogram, podľa ktorého sa mal do 30. 6. 2017 začať úsek diaľnice D3 Oščadnica – Kysucké Nové Mesto a do 30. 9. 2017 úsek Kysucké Nové Mesto – Brodno.dodal Grapa.Podľa riaditeľa Žilinskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ŽRK SOPK) v Žiline Jána Mišuru by sa na výstavbu úseku diaľnice D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto dalo získať 180 miliónov eur, ak by sa úsek Turany – Hubová staval bez tunela Korbeľka.podotkol Mišura.