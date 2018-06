Petkovič po remíze s Brazíliou: Kľúčom bolo neutralizovať Neymara

Švajčiarsky tréner Vladimir Petkovič a jeho zverenec Stephan Lichtssteiner reagujú po zápase základnej E-skupiny Brazília - Švajčiarsko na MS vo futbale v Rostove 17. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rostov 18. júna (TASR) - Po Argentíne a Nemecku nedokázala v prvom zápase na futbalových MS v Rusku potvrdiť rolu favorita ani Brazília. Kandidát na titul vyťažil v nedeľňajšom dueli E-skupiny z hernej prevahy iba jeden gól a uhral so Švajčiarmi remízu 1:1.Päťnásobných majstrov sveta poslal v Rostove do vedenia v 20. minúte výstavnou strelou Philippe Coutinho, krátko po prestávke vyrovnal hlavou po rohovom kope Steven Zuber. Práve tento moment rozčúlil brazílskych hráčov, podľa nich mexickí rozhodcovia na čele s hlavným Cesarom Ramosom prehliadli pred presným zásahom faul na Mirandu. Opakovaný záznam ukázal, že autor gólu si pred svojou hlavičkou vytvoril v päťke priestor jemným postrčením súperovho obrancu.hneval sa Miranda. Webová stránka jedného z najväčších brazílskych denníkov O Globo hlásila v titulku:citovala agentúra AP trénera Brazílie Titeho.Hlavný rozhodca Ramos nahneval Juhoameričanov ešte raz, keď v závere druhého polčase neposúdil zákrok Manuela Akanjiho v pokutovom území na Gabriela Jesusa ako penaltový. Brazília tak prvýkrát od roku 1978 neuspela v prvom súboji na finálovom turnaji MS, vtedy remizovala 1:1 so Švédskom.komentoval duel Miranda, na ktorého slová nadviazal strelec jediného brazílskeho gólu Coutinho.Helvéti sa od úvodu prezentovali tvrdou hrou. Najmä najväčší brazílsky klenot Neymar si vytrpel svoje, keď až 10 zo 14 švajčiarskych faulov bolo naňho. Celý zápas sa pri ňom držal ako tieňValon Behrami. Tréner Švajčiarov Vladimir Petkovič však odmietol tvrdenia, že by jeho tím zaobchádzal s Neymarom surovo či zákerne.vyjadril sa bosniansky kouč.Podľa Petkoviča dosiahol jeho tím výsledok, ktorý ide do sveta.Švajčiari najbližšie nastúpia v skupine v piatok 2. júna o 20.00 SELČ v Kaliningrade proti Srbsku, ktoré vo svojom úvodnom zápase zdolalo Kostariku 1:0. Práve na Kostaričanoch si bude chcieť napraviť chuť Brazília, stretne sa s ňou v ten istý deň v Petrohrade (14.00 SELČ).