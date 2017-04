Petr Janda dostal k 75. narodeninám výberovku Ještě držím pohromade

Na archívnej snímke Petr Janda. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. apríla (TASR) - Ještě držím pohromadě/Best Of je názov novej kompilácie, ktorú práve dnes vydáva český Supraphon. Novinkové CD pripomínajúce sólové projekty frontmana kapely Olympic, skladateľa, gitaristu a speváka Petra Jandu je darčekom vydavateľstva k jeho 75. narodeninám, ktoré guru českého bigbeatu oslávi 2. mája.Kompilácia prináša to najlepšie z obdobia po roku 1985, kedy sa Petr Janda hitovo osamostatnil v duete s Petrou Janů. Od tej doby naozaj "jede dál". Dokazujú to dva sólové albumy z rokov 1998 a 2008, mimoriadny projekt Kulhaví poutníci, inštrumentálne spolupráce s inými gitaristami Lubošom Andrštom a Lubomírom Brabcom, duety s dcérou Martou, opäť s Petrou Janů či rockovým kolegom Alešom Brichtom, alebo v zaujímavom triu s Brichtom a countrymanom Jakubom Smolíkom.Výberovka ponúka tiež doposiaľ nevydané nahrávky z archívu Petra Jandu, napríklad jeho verziu titulnej skladby pre muzikál Ať žije rokentrol! alebo časť minuloročného koncertného vystúpenia v bostonskej Berklee College of Music, kde zaznela taktiež kultová pesnička Želva.Autor výberu Oldřich Zámostný zostavil počúvateľných 21 skladieb, dokumentujúcich Jandovu kompozičnú, inštrumentálnu a spevácku jedinečnosť. Album najlepších sólových nahrávok Petra Jandu z rokov 1985 - 2016 sprevádza spomienkový booklet doplnený špeciálnymi fotografiami.