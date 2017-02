Petra Budaja vyhlásili v NHL za tretiu Hviezdu týždňa

Slovák Peter Budaj pôsobí v klube Los Angeles Kings. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 6. februára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Peter Budaj z Los Angeles Kings sa stal treťou hviezdou zámorskej NHL. Vedenie ligy okrem neho ocenilo za výkony v uplynulom období aj útočníka Caroliny Hurricanes Sebastiana Aha a centra Minnesoty Wild Mikaela Granlunda.Budaj vychytal tri víťazstvá v štyroch štartoch s priemerom 1,62 inkasovaného gólu na zápas. Tridsaťštyriročný brankár, ktorý po nečakanom návrate do NHL prežíva sezónu snov, otvoril týždeň víťazstvom 3:2 na ľade Arizony Coyotes, keď zastavil 30 striel súpera. V ďalších dvoch dueloch neinkasoval ani raz a so siedmimi shutoutami sa v tejto štatistike vyšvihol na čelo celej NHL.V noci na štvrtok zaznamenal 22 zákrokov v zápase proti svojmu bývalému tímu Colorado Avalanche a zaslúžil sa o víťazstvo 5:0 a potom v sobotu večer chytil 17 striel vo Philadelphii, kde Kings vyhrali 1:0 po predĺžení. Prehru utrpel až na záver týždňa, keď na ľade lídra celej NHL Washingtonu Capitals inkasoval štyri góly a po dvoch tretinách ho vystriedal Jeff Zatkoff. Budaj má bilanciu 25-15-3, inkasoval priemerne 2,02 gólu na zápas a má úspešnosť zásahov 92 percent.Deväťnásťročný fínsky útočník Aho má za sebou najlepšie obdobie v kariére. V hodnotenom týždni strelil štyri góly, z toho dva víťazné a pomohol Hurricanes k trom víťazstvám. Najviac zažiaril v zápase s Philadelphiou Flyers, keď sa pod víťazstvo 5:1 podpísal prvým hetrikom v kariére a pridal asistenciu.Jeho krajan Mikael Granlund sa takisto blysol premiérovým hetrikom a asistenciou. Štvorbodový večer zažil v sobotu na ľade Vancouveru Canucks, kde Wild vyhrali 6:3.