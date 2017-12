Petra Vlhová: Išli sme len dole nejako prežiť

Petra Vlhová. Foto: TASR/Martin Baumann Petra Vlhová. Foto: TASR/Martin Baumann

Lienz 28. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa až vo štvrtej slalomovej súťaži tohto ročníka Svetového pohára po prvý raz neprebojovala na pódium. Po víťazstve v Levi a druhých miestach v Killingtone a Courcheveli (paralelný slalom) skončila vo štvrtok v Lienzi na piatej pozícii.Vlhovej sa ako jedinej darí držať krok s Američankou Mikaelou Shiffrinovou v priebežnom poradí disciplíny. Zaostáva o 75 bodov, ďalšie pretekárky až o 195 a viac. Piata priečka by sa preto mohla zdanlivo máliť. "Nepovedala by som, že je to málo, pretože akékoľvek body sú dobré. Samozrejme, človek chce víťaziť v každých pretekoch. Je ťažké držať sa stále na vrchu, ale mám body a ideme ďalej. Mrzí ma to, pretože piate miesto je skvelé, ale chcem byť stále na pódiu. Stále chcem podávať najlepšie výkony, aké viem, tentoraz mi to však nevyšlo. Bolo to veľmi ťažké, pretože podmienky neboli optimálne. Bol to veľký boj, každý bojoval, spravila som trošku chyby, ktoré ma niečo stáli," povedala Slovenka pre TASR v cieli druhého kola.Jeho trať staval Vlhovej taliansky tréner Livio Magoni. Šancu zistiť, do akej miery to znamená výhodu, však zmarili práve podmienky. V rakúskom dejisku najprv napadlo mnoho snehu, ten sa vinou oteplenia začal topiť. "Vo štvrtok to bolo úplne jedno, pretože podmienky boli zlé. Aj keby to možno postavil inakšie, nedalo by sa z toho ťažiť. Išli sme len dole nejako prežiť a zároveň dať do toho všetko. Keby nesnežilo, trať je úplne super, pretože bola ľadová. Napadol sneh, trošku to zmäklo, do toho bolo teplo. Trať bola trošku mokrá. Tridsať pretekárok a je to rozbité s veľkými jamami. Bolo to ťažké, ale aj takéto sú dni," pokračovala Vlhová.Ďalším dôsledkom náročnej prípravy svahu bolo, že slalomárky nemali k dispozícii rozjazdenie: "Mne to veľmi chýba, keďže sa potrebujem naštartovať. Moje telo to veľmi potrebuje a neviem to ovplyvniť. Ani toto nám neprospelo. Každý mal rovnaké podmienky, snažila som sa rozhýbať, dala som veľmi veľa jázd na voľno. No predsa, aj na tréningu idem najlepšie tretiu, štvrtú jazdu." Predpoveď počasia nežičila Lienzu už v minulých dňoch, Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zmenila v utorok poradie disciplín. Obrovský slalom, ktorý bol pôvodne na programe vo štvrtok, sa uskutoční o deň neskôr. "Pre nás to je úplne jedno. Treba len, aby nám to dali skôr vedieť. Potom to už je iba na pretekárovi, ako sa preorientuje. Podľa mňa nie je také zložité, aby sa hneď prepol. Myslím si, že urobili dobre, lebo napadlo veľa snehu a keby sme išli obrovský slalom, bolo by to veľmi nebezpečné. Mali by veľmi veľa roboty a možno by sme nestihli plánovaný štart. Vedeli to, uvidíme, čo bude v piatok," uviedla Vlhová.Lyžiarky zamerané na točivé disciplíny sa nachádzajú v zásadnej časti sezóny, po "obráku" v Lienzi na nich za necelé dva týždne čakajú podujatia v Záhrebe, Kranjskej Gore a Flachau. "Idem hneď do hotela, oddýchnuť si čo najviac. Máme to nabité a regenerácia je veľmi dôležitá v momentálnom období. Sústredím sa na ďalšie preteky," dodala Vlhová pre TASR. V Slovinsku, kde sa okrem špeciálneho koná tiež obrovský slalom, sa malo pôvodne súťažiť v Maribore. Vysoké teploty však spôsobili nedostatok snehu v dolnej časti trate a FIS pristúpila ku zmene dejiska.Vyslaný redaktor TASR v Lienzi Andrej Bezák