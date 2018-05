Petrák: Financovanie VŠ by malo výrazne zohľadňovať potreby trhu práce

Ľubomír Petrák, archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Financovanie vysokých škôl by sa malo zásadne zmeniť a významné miesto v ňom by malo mať kritérium uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Zhodli sa na tom účastníci konferencie v parlamente, na ktorej zamestnávatelia hovorili o reforme terciárneho vzdelávania.Sedem podnikateľských zväzov a asociácií zároveň podpísalo spoločné vyhlásenie, ktoré išlo ministerke školstva Martine Lubyovej (nom. SNS) a tá prisľúbila vytvorenie komisie, ktorá má prísť s riešeniami pre vysokoškolské vzdelávanie. Zastúpenie by v nej mali mať zamestnávatelia, akademická obec, ministerstvo školstva aj zástupcovia parlamentu. TASR o tom informoval predseda parlamentného školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD).povedal Petrák. Nový systém by mal podľa neho vedieť pružne reagovať na zmeny, teda na to, aké odbory práve potrebujeme viac.Pripúšťa, že zmena financovania povedie zrejme k zániku niektorých dnes menej potrebných odborov.poznamenal.Okrem výraznejšieho zohľadňovania kritéria uplatniteľnosti na trhu práce pri financovaní vysokých škôl treba podľa Petráka začať aj jasne prognózovať potreby priemyslu na základe európskych a svetových dát. Ďalej sledovať vývoj ekonomiky a zohľadňovať slovenské špecifiká.doplnil Petrák.Na výraznú disproporciu medzi spoločenskou potrebou a tým, akých absolventov vysoké školy produkujú, upozorňovali podľa poslanca aj zamestnávatelia na konferencii.uviedol.Akútny problém vidí Petrák práve v tom, že mnohí absolventi končia na úradoch práce, alebo sa zamestnávajú v iných odboroch, ako vyštudovali. A tiež, že často pracujú na stredoškolských pozíciách.povedal.Petrák zároveň poukázal na systém, ktorý funguje v zahraničí.vysvetlil. Zamestnávatelia podľa jeho slov vyčíslili, že by sa dalo ušetriť 100 až 170 miliónov eur. Peniaze by sa potom dali využiť na vybavenie škôl či platy pedagógov.Na Slovensku je však bakalársky titul podľa Petráka len akoby priebežný produkt, počíta sa s automatickým pokračovaním v magisterskom štúdiu.doplnil.