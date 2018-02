PETRÁK: Osemročné gymnáziá by mali byť pre najlepších, ale nie sú

Na archívnej snímke Ľubomír Petrák. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Osemročné gymnáziá vznikali s tým, že majú byť pre najlepších, ale nie sú. Upozorňuje na to predseda parlamentného školského výboru Ľubomír Petrák (Smer-SD). Navrhované zvýšenie päťpercentnej kvóty pre osemročné gymnáziá v Bratislave na desať percent nepovažuje za konečné riešenie. Avizuje malú novelu školského zákona.povedal v parlamente Petrák. Školy podľa jeho slov vedeli desať rokov, že majú znižovať kvótu k piatim percentám.uviedol.Petrák rozumie, že v niektorých mestách a regiónoch môže dochádzať k istým špecifikám, napríklad z dôvodu sťahovania sa za prácou. Preto aj súhlasí so zvýšením kvóty pre Bratislavu, hoci je zástancom päťpercentnej kvóty na celom území Slovenska.podotkol. Avizuje prípravu malej novely školského zákona, ktorá by mala stanoviť kritériá pre budúci rok.