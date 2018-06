Petrík chce upraviť podmienky nároku daňového bonusu pre živnostníkov

Simona Petrík, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Úprava podmienok nároku na daňový bonus aj pre živnostníkov, či zavedenie dobrovoľného pripoistenia na nemocenské poistenie. Tieto zmeny majú priniesť viaceré návrhy zákonov opozičnej poslankyne Simony Petrík (nezaradená), ktorými sa parlament zaoberal na záver šiesteho rokovacieho dňa 33. schôdze. Jej návrhy si však vypočulo menej než 10 poslancov prítomných v pléne.V prvej novele zákona o dani z príjmov navrhuje Petrík upraviť postavenie samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktorí sú rodičmi a nemôžu na svoje deti poberať daňový bonus.vysvetlila Petrík. Preto navrhuje vypustiť zo zákona tie ustanovenia, kvôli ktorým nemá živnostník nárok na daňový bonus napriek dosiahnutiu zdaniteľných príjmov.V druhom návrhu zákona o sociálnom poistení navrhuje zase umožniť SZČO a zamestnancom s minimálnymi alebo nízkymi vymeriavacími základmi na nemocenské poistenie, aby sa mohli dobrovoľne pripoistiť na nemocenské poistenie a pripraviť sa tak lepšie na výpadok príjmu počas materskej dovolenky alebo pracovnej neschopnosti. V súčasnosti majú totiž títo ľudia nízke nemocenské dávky, tento stav má podľa Petrík negatívny vplyv najmä na rodiny s malými deťmi.apelovala na poslancov v parlamente Petrík.V ďalšej novele zákona o sociálnom poistení navrhuje poslankyňa zavedenie možnosti zdieľaného ošetrovania člena rodiny medzi dve osoby, ktoré spolu žijú v jednej domácnosti. Ide o tzv. poberanie OČR. Platné znenie zákona totiž ukladá možnosť vyplatenia ošetrovného zo Sociálnej poisťovne len jednej osobe v tom istom prípade. O chorého sa preto stará len jeden rodič, čo býva obyčajne matka.predpokladá Petrík. Tiež navrhuje zavedenie dávky otcovskej popôrodnej starostlivosti do systému nemocenského poistenia.Poslanci sa vrátia do parlamentných lavíc opäť v stredu (20.6.). V úvode dňa budú rokovať o návrhu poslankyne Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd), ktorá navrhla prijať vyhlásenia parlamentu k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti. Národná rada SR má vo vyhlásení vyjadriť hlboké znepokojenie nad rastúcimi prejavmi extrémizmu, neznášanlivosti a nenávisti v spoločnosti. Poslankyňa navrhla zaradiť na schôdzu tento bod najmä v súvislosti so zabitím filipínskeho občana Henryho Acordu násilníkom s extrémistickými postojmi.Zákonodarcov čaká aj hlasovanie o viacerých prerokovaných návrhoch zákonov z dielne Ministerstva financií SR. Definitívne rozhodnú napríklad o zavedení novej dane z neživotného poistenia vo výške 8 %.